Как мы выбираем партнеров: версия экономистов

Ученые из Квинслендского технологического университета и Университета Нового Южного Уэльса в Австралии применили принципы экономики к изучению отношений.

В выборку попал 3 261 участник онлайн-опроса. Среди респондентов были гетеросексуалы, бисексуалы и пансексуалы, никто не находился в серьезных отношениях на момент исследования.

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С возрастом женщины больше ценят себя – их планка только повышается. Кроме того, особый интерес потенциальные партнеры и партнерши проявляют к бисексуальным женщинам. Что касается мужчин, их "ценник" значительно растет вместе с уровнем образования.

И мужчины, и женщины хотят заниматься сексом, но с экономической и эволюционной точки зрения неотъемлемый дисбаланс расходов, связанный с ролью женщин в репродукции, он повышает их рыночную стоимость в сравнении с мужчинами,

– пояснил соавтор работы, доктор Стивен Уайт.



Женщины имеют большую стоимость из-за возможности рожать

Теоретической основой работы стало исследование американских ученых, которое вышло в 2004 году под названием "Сексуальная экономика". В этой статье описывается, что секс стал "разменной монетой", причем в патриархальном обществе считается, что женщины продают секс как благо, а мужчины его покупают.

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