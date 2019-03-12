Как начать бегать и не бросить: советы для начинающих

Теплая пора года вызывает желание проводить время на свежем воздухе. Чтобы получить еще и пользу от этого – нужно начать бегать.

С чего начать, чтобы не травмировать суставы для Здоровья 24 рассказал Василий Шмагой, руководитель ортопедо-травматологического направления ММ "Добробут".

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Ортопед-травматолог Василий Шмагой “Это только кажется, что все просто – захотели бегать, обули кроссовки и вышли на улицу. Но через несколько дней почему-то появляется боль в суставах, и уже нет драйва и желания продолжать”.

Прежде чем начать физические занятия, нужно ответить себе на три вопроса:

Как давно я в последний раз бегала? Сколько месяцев/лет прошло с тех пор? Появился ли лишний вес за этот период?

В зависимости от ответов можно определиться с нагрузкой. Но в большинстве случаев решение одно, и оно самое верное – если вы не привыкли к физической активности, для начала нужно подготовить организм к бегу.

Что хорошо для мышц и суставов?

У многих женщин при упоминании о пробежках перед глазами появляется красивая картинка: как легко и с удовольствием можно начинать утро каждого дня. Это все будет, но не так быстро, как хотелось.



К бегу нужно готовиться физически//pixabay.com

Сначала нужно дать нагрузку на мышцы и суставы, но без значительной осевой нагрузки. Это можно сделать двумя способами: позаниматься на велотренажере (или поездить на велосипеде) и потом перейти на орбитрек. Почему не беговая дорожка? Так как на орбитреке вы не отрываете ног от поверхности, в результате нет эффекта удара по суставу.

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Если есть вредные привычки (например, курение), то тренировки на велотренажере и орбитреке подготовят легкие и сердце к нагрузке, ведь они тоже задействованы во время пробежки, как и мышцы / суставы.

И только через 1-2 недели, когда вы почувствуете себя комфортно, дав посильную нагрузка на мышцы и суставы, можно выходить на беговую дорожку или бегать на стадионе.

Разминка и заминка

Ортопед-травматолог Василий Шмагой “Перед пробежкой обязательно сделайте разминку, чтобы разогреть мышцы. Потом можно бежать, но не увеличивайте резко скорость. Даже если вы раньше "наматывали" каждое утро по 3-5 км, нужно постепенно подготовить организм к физической активности. Если сразу увеличить нагрузку, то она может оказаться недосягаемой для организма. А это для него дополнительный стресс”.

Стоит начинать с посильной для себя активности: если почувствовали усталость – переходите на шаг (останавливаться нежелательно). Затем снова продолжайте бежать. Так вы готовите свой организм, постепенно увеличивая промежутки, когда дольше бежите и меньше идете.

После бега нельзя резко прекращать двигаться. Нужно снова дать нагрузку, но уже на другую группу мышц, сделав упражнения для рук, пресса и спины. Так вы восстановите дыхание и кровообращение.

Разминка, бег с переходом на ходьбу, заминка – это идеальный вариант для пробежки.

Что можно и нельзя?

1. Начинать бег нужно на твердой поверхности. Если она мягкая (песок, земля, трава), тогда приходится стабилизировать ее с помощью голеностопного сустава, что приводит к дополнительной нагрузке.

2. Выбирайте обувь на толстой подошве – если вы бегаете по твердой поверхности. И обувь на тонкой подошве – если поверхность мягкая.

3. Не бегайте по пересеченной местности. Из-за неровности поверхности появляется дополнительная нагрузка на голеностопные суставы. Особенно при избыточном весе и нетренированных ногах.

4. Снять нагрузку со связочного аппарата можно с помощью бандажа и корсета. Для коленного сустава можно использовать обычный эластичный наколенник. Это один из эффективных методов предупреждения боли в суставах.



Бег запрещен, если повреждены суставы//pixabay.com

Кому нельзя бегать?

Нельзя бегать если есть:

избыточный вес, дегенеративно-дистрофические повреждения суставов, субкомпенсированные патологии сердечно-сосудистой системы, резкие боли в колене (лучше обратиться к врачу, чтобы определить причину).

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Но если нельзя бегать, можно ходить. Нельзя ходить – можно плавать. Физические нагрузки полезны для организма. Важно выбрать то, что посильно именно вам. И начинать с малого.

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