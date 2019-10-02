Как наличие братьев и сестер влияет на личность ребенка

Суверенность – умение отстаивать свое "я". Это отдельная черта личности, которая связана с самооценкой. Ученые исследовали, как на детскую суверенность влияет наличие братьев и сестер.

Порядок рождения детей влияет на их развитие, а также на способность защищать личные границы, сообщает Нож.

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В первом эксперименте принимали участие 108 мальчиков и девочек от двух до десяти лет. Среди них 35 детей были единственными детьми, 33 – первенца и 40 – чьими младшими братьями и сестрами.

Дети играли и строили себе дом, в котором впоследствии разыгрывались различные ситуации. Исследование было направлено на то, чтобы нарушить личное пространство детей: приходили гости, критиковали рисунки детей или просто пытались изменить привычный порядок.

Психологи учитывали, насколько дети гибкие и проницательные, и просят помощи у взрослых.



Как братья и сестры влияют на личность друг друга

Те, которые были единственными в семье, лучше понимали существование границ. Зато старшие братья и сестры чаще терялись в сложных ситуациях и звали на помощь взрослых.

Также исследователи отметили, что дети "одиночки" и другие дети значительно раскованнее и активнее противопоставляют себя окружающим. Первенцы наоборот пытаются подстраиваться под внешние правила.

В другом эксперименте участвовали 187 студентов (131 девушек и 56 юношей) от 17 до 18 лет. Среди них 148 человек имели братьев и сестер, 85 были первенцами, 48 – вторыми, 10 – третьими и 5 – четвертыми. Участники эксперимента заполняли форму, в которой было 67 вопросов.

Оказывается, что с возрастом характер уже не зависит от количества детей в семье. Но все равно психологи обнаружили некоторые отличия – в молодом возрасте младшие сестры и старшие братья обладают прочными границами.

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