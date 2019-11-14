Как нас убивает глобальное потепление: тревожные графики

Возможно вам кажется, что вы живете в далекой стране, где изменения климата вас не достанут. Более 100 исследователей изучили, как изменения климата уже влияют на здоровье человека.

Более 100 экспертов – врачей, климатологов и экономистов провели масштабное исследование и рассмотрели 41 показатель, сообщает Wired со ссылкой на The Lanced.

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Количество тепловых облучений начало расти

Изменение климата создает экстремальные тепловые волны, которые являются причиной теплового облучения. Особенно это наблюдается в Европе, где прошлым летом множество стран, учитывая Украину, фиксировали рекордно-высокие температуры.

Фиксация тепловых облучений

Это особенно опасно для пожилых людей, которые живут одни в квартирах, которые легко перегреваются.

"Событие теплового излучения" на этом графике – это одна тепловая волна, которую испытал один человек старше 65 лет. В 2018 году по миру было зафиксировано 220 миллионов излучений тепловыми волнами, что побило рекорд в 2015 – тогда их было 209 миллионов.

Количество заболеваний стремительно растет

Изменение климата увеличивает риски заражения вирусом денге, который передается комарами Aedes aegypti и Aedes albopictus. Это связано с рядом факторов, включая колебания высоких и низких температур за сутки. 9 из 10 "самых комфортных" лет для распространения этого вируса пришлись на последнее десятилетие.

Экзотические вирусы "расползаются" по миру

Вирус денге является не единственным, который начал распространяться в тех климатических условиях, где ранее не был замечен. Сейчас мы наблюдаем по всему миру вспышки таких заболеваний, о которых привыкли слышать со стороны Карибского моря.

Показатели урожая и ВВП падают

Эти графики показывают сокращение продолжительности роста основных сельскохозяйственных культур. Грубо говоря, культуры слишком быстро созревают со значительно меньшей урожайностью.

За каждое повышение средней глобальной температуры на 1 градус Цельсия урожайность кукурузы упадет в среднем на 7,4%, пшеницы – на 6%, риса – на 3,2%.

Как падают показатели урожая

Фермерам приходится беспокоиться не только о засухе, но и о вредителях, которые переходят в новые регионы из-за изменения климата.

В 2018 году мир потерял 166 миллиардов долларов США из-за экстремальных погодных условий

Вот как выглядит бездействие в наличке. В 2018 году из-за экстремальных событий, связанных с изменением климата, мир потерял 166 миллиардов долларов США. Если не удастся сократить выбросы парниковых газов, это приведет к еще большему вреду: ухудшение здоровья человечества, повышение смертности и ослабление взаимосвязанных систем Земли.

Количество использования кондиционеров выросло

Кондиционер спасает жизни, но вместе с тем использует огромное количество энергии, выработка которой выделяет тепло, что еще больше усиливает потепление в городских районах.

Количество кондиционеров в домах выросло

Это замкнутый круг, ведь в жару люди требуют большего количества кондиционеров, но тем самым продолжают неприятный цикл обратной связи. Мировой запас кондиционеров, как жилых, так и коммерческих, с 2000 по 2016 год увеличился вдвое.

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