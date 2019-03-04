Как научить ребенка быть самостоятельным: советы Комаровского

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Как научить ребенка быть самостоятельным
Как научить ребенка быть самостоятельным / sarahremmer.com

Если вы считаете, что постоянно кормить ребенка или одевать сэкономит ваше время, тогда вы ошибаетесь. Такие действия лишь способствуют тому, что ребенок не станет самостоятельным.

Доктор Евгений Комаровский советует родителям не вмешиваться в попытки ребенка что-либо сделать.

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Вмешиваться в это нужно, когда это угрожает безопасности или здоровью его или кого-то другого.

 
Врач Евгений Комаровский
“Если же нет, то пусть делает все сам, ошибается, переделывает, добивается желаемого результата, после чего получает заслуженную похвалу и награду. Поощрения должны быть связаны именно с тем, что ребенок смог сделать самостоятельно. Это и есть ключевой момент в приучении к самостоятельности”.

Практика "родительского невмешательства" особенно хороша тогда, когда ребенок активно познает мир и стремится к самостоятельности.

via GIPHY

Но есть дети, которые в в 10 лет будут ждать, пока мама застегнет все пуговицы на куртке. Здесь родителям необходимо изменить законы педагогики и сделать так, чтобы решение родителей не изменилось под влиянием детского "не хочу".

 
Евгений Комаровский
“Ты хочешь гулять, но не хочешь самостоятельно одеваться? Ты хочешь есть, но не хочешь взять в руки ложку? Ты хочешь ходить с чистой попой, но тебе неприятно брать в руки туалетную бумагу? – Ну что же, у тебя огромные шансы не быть на прогулке, быть голодным и грязным”.

Такие действия – не жестокость, а адаптация ребенка к реальной жизни, к жизни, в которой не так много людей, готовых в любую минуту и бескорыстно протянуть тебе руку помощи.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Доктор Евгений Комаровский Дети
Источник: 24 Канал
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