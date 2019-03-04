Как научить ребенка быть самостоятельным: советы Комаровского
Если вы считаете, что постоянно кормить ребенка или одевать сэкономит ваше время, тогда вы ошибаетесь. Такие действия лишь способствуют тому, что ребенок не станет самостоятельным.
Доктор Евгений Комаровский советует родителям не вмешиваться в попытки ребенка что-либо сделать.
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Вмешиваться в это нужно, когда это угрожает безопасности или здоровью его или кого-то другого.
Практика "родительского невмешательства" особенно хороша тогда, когда ребенок активно познает мир и стремится к самостоятельности.
Но есть дети, которые в в 10 лет будут ждать, пока мама застегнет все пуговицы на куртке. Здесь родителям необходимо изменить законы педагогики и сделать так, чтобы решение родителей не изменилось под влиянием детского "не хочу".
Такие действия – не жестокость, а адаптация ребенка к реальной жизни, к жизни, в которой не так много людей, готовых в любую минуту и бескорыстно протянуть тебе руку помощи.
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