Как научиться контролировать гнев

Контролировать гнев – непросто. Если он приводит к неконтролируемой агрессии или насилию, нужно обязательно проконсультироваться с психиатром. Однако если вы считаете, что все значительно проще, можете попробовать освоить гнев самостоятельно.

Когда человек злится, организм выделяет гормоны стресса, такие как адреналин, норадреналин и кортизол. Постоянный и неуправляемый гнев может привести к доминированию этих гормонов, что негативно скажется на здоровье, сообщает MedicalNewsToday.

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Что делать, если столкнулись с раздражителем

Посчитайте до 10;

Выйдите на пешую прогулку;

Поговорите с человеком, который не участвует в конфликте;

Это может помочь разрядить ситуацию и четче определить причину такого сильного эмоционального состояния.

Известные методы борьбы с гневом

На самом деле, какой метод подействует, зависит от человека. Однако путем ошибок и проб можно найти метод, который подходит именно вам.

Дышите глубоко и медленно, фокусируясь на этом. Старайтесь тратить больше времени на выдох, чем на вдох;

Попробуйте напрячь тело на 10 секунд, а затем расслабьтесь;

Медитация также может помочь отвести ум от гнева во время тревожных ситуаций, особенно, если практиковаться часто;

Физические нагрузки – прекрасный способ использовать излишек адреналина. Например, быстрый бег, ходьба или боевые виды спорта смогут помочь вам выплеснуть агрессию;

Направьте гнев на что-то другое: рвите бумагу, измельчайте кубики льда над мойкой или кричите в подушку;

Попробуйте отвлечься: примите душ, порисуйте, сложите конструктор, напишите стихотворение и тому подобное.

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