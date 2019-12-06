Как называется страх секса и почему он возникает

Если вместо возбуждения вы чувствуете тревогу и страх, а ваше тело "блокируется" тогда, когда наступает интимная близость – это может быть коитофобия.

Она может возникнуть из-за множества причин, среди которых: неудачный опыт, сексуальное насилие, ощущение сильного стыда или проблемы со здоровьем.

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Коитофобия – симптомы Эректильная дисфункция

Аноргазмия

Иногда могут наблюдаться: одышка, дрожь, повышенные тревога и потливость, вагинизм, а также плач.

Если эта фобия будет развиваться и в дальнейшем, у человека может вообще возникнуть боязнь близких отношений и прикосновений к телу.

Не существует универсального лекарства против коитофобии. В настоящее время для борьбы с ней используют психиатрическую или психологическую помощь.

У некоторых людей причиной страха могут быть половые болезни, поэтому обязательно нужно пойти к врачу и рассказать о проблеме.

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