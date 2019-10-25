Как не преувеличивать проблемы: техника от психолога

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Как не преувеличивать проблемы – техника от стресса
Как бороться со стрессом / Unsplash

Многим людям свойственно "накручивать" себя, и думать, что весь мир против них. Постоянные мысли об этом рано или поздно приводят к стрессу, поэтому очень важно уметь вовремя остановиться.

Психолог Ярослава Евтищенко поделилась техникой, которая поможет перестать постоянно преувеличивать свои проблемы.

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Прежде всего, важно не совмещать все неприятные ситуации в одну "темную полосу". Для этого есть хорошая техника, которая называется светофор.

Обязательно берем листок и ручку и рисуем 3 колонки (важно, чтобы вы именно записывали). Каждую из них обозначаем отдельным цветом: зеленый, красный и желтый.

Як боротись зі стресом
Как бороться со стрессом

  • Зеленая колонка – запишите сюда мелкие неприятности, вроде забыл/а ключи, не уплатил/а квитанцию или поцарапал/а экран телефона. Обратите внимание, что такие вещи случаются с каждым.
  • Желтая колонка – впишите средние неприятности. Те, которые психологически тяжелые и порой сложные, но их можно решить, если подойти под тем или иным углом.
  • Красная колонка – опишите действительно большие неприятности. В жизни это может быть форс-мажор или то, к чему вы совсем не были готовы или не смогли предвидеть. Это, то что исправить или повлиять на это – не под силу.

Ориентир по светофору помогает снижать интенсивность переживаний, вовремя переключать катастрофы в голове на здоровую оценку ситуации.

А главное, что со временем человек выстроит цепочку здоровой реакции на обыденные вещи и ситуации, обойдясь без стресса.

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Теги: Здоровье Профилактика заболеваний Новости Здоровье Лечение Психология
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