Как не паниковать из-за коронавируса: советы экспертов

В США богачи скупают бункеры, чтобы укрыться от коронавируса, а британцы уговаривают сделать им прививки, которых не существует. Эксперты объясняют, у большинства паника, которая порой доходит даже до психических расстройств. Как узнать в себе симптомы и как побороть их – читайте далее.

"Человек уверен в неминуемой смерти из-за болезни. Соответственно чувствует тревогу, что может вызвать частое сердцебиение, потоотделение, панические атаки. Человек с ипохондрией склонен испытывать огромное чувство тревоги", – пояснила психолог Наталья Ремесник в комментарии 24 каналу.

Ипохондрия – что это? Сегодня это состояние испытывают люди, которые находятся в постоянном страхе, тревожности и уверенности, что у них коронавирус и что они никогда не поправятся. И все это несмотря на то, что они даже выходили на улицу.

На самом деле, ощутить на себе симптомы ипохондрии в современных условиях легче, чем раньше. Особенно, если человек эмоционален и уязвим. Ведь малоподвижные будни и 4 стены, которые редко есть возможность покинуть, только способствуют такому положению. К тому же, добавляет градуса и тревожная информация, которая раздается отовсюду.

Интересно Коронавирус: факты против паники – на Prometheus появился очень полезный курс

Кроме того, что человеку становится трудно справиться с повседневной жизнью, это создает дополнительные проблемы медикам, у которых и так хватает работы. В частности, визиты к семейным врачам увеличились. Специалисты сетуют, что часто приходят к ним для того, чтобы те их успокоили.

Алла Мироненко, вирусолог Человеку неважно, что у него нет признаков болезни. В легких ничего такого нет, нет температуры, но он почему-то считает, что он в опасности

Однако не нужно бежать в больницу при первом случае. А критически оценить, есть ли истинные причины для волнения.

"Не ищите у себя симптоматику, если ее нет, то ее нет. Если вы не инфицировались, не ходили никуда, не имели контактов", – пояснила медицинская эксперт Валентина Маркевич.

Как побороть тревогу

Поэтому, чтобы побороть тревогу, добавьте в свою ежедневную рутину физические нагрузки, здоровое питание и качественный сон.

Наталия Ремесник, психолог Практикуйте любые дыхательные практики, которые подключают работу нервной системы, успокаивают тревожное состояние. Не смотрите, не слушайте никакие источники информации, которые несут тревожные рассказы.

Иногда даже после диагностирования человек не может избавиться от навязчивой мысли о болезни. В таком случае лучше обратиться к психологу. Ведь постоянный стресс истощает организм от этого снижается иммунитет.