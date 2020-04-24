Как не паниковать из-за коронавируса: советы экспертов
В США богачи скупают бункеры, чтобы укрыться от коронавируса, а британцы уговаривают сделать им прививки, которых не существует. Эксперты объясняют, у большинства паника, которая порой доходит даже до психических расстройств. Как узнать в себе симптомы и как побороть их – читайте далее.
"Человек уверен в неминуемой смерти из-за болезни. Соответственно чувствует тревогу, что может вызвать частое сердцебиение, потоотделение, панические атаки. Человек с ипохондрией склонен испытывать огромное чувство тревоги", – пояснила психолог Наталья Ремесник в комментарии 24 каналу.
На самом деле, ощутить на себе симптомы ипохондрии в современных условиях легче, чем раньше. Особенно, если человек эмоционален и уязвим. Ведь малоподвижные будни и 4 стены, которые редко есть возможность покинуть, только способствуют такому положению. К тому же, добавляет градуса и тревожная информация, которая раздается отовсюду.
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Кроме того, что человеку становится трудно справиться с повседневной жизнью, это создает дополнительные проблемы медикам, у которых и так хватает работы. В частности, визиты к семейным врачам увеличились. Специалисты сетуют, что часто приходят к ним для того, чтобы те их успокоили.
Однако не нужно бежать в больницу при первом случае. А критически оценить, есть ли истинные причины для волнения.
"Не ищите у себя симптоматику, если ее нет, то ее нет. Если вы не инфицировались, не ходили никуда, не имели контактов", – пояснила медицинская эксперт Валентина Маркевич.
Как побороть тревогу
Поэтому, чтобы побороть тревогу, добавьте в свою ежедневную рутину физические нагрузки, здоровое питание и качественный сон.
Иногда даже после диагностирования человек не может избавиться от навязчивой мысли о болезни. В таком случае лучше обратиться к психологу. Ведь постоянный стресс истощает организм от этого снижается иммунитет.