Как не переедать во время ПМС

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Как не переедать во время ПМС
Как не переедать во время ПМС / twitter.com

Часто во время предменструального синдрома, который возникает за 2-10 дней до менструации, у женщины может часто меняться настроение, она может испытывать раздражительность, подавленность, усталость.

Также во время ПМС может быть сильное чувство голода, отмечает диетолог Альбина Комиссарова.

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В группе риска в основном женщины от 20 до 40 лет, которые: рожали или находятся в депрессии, склонны к частому стрессу, злоупотребляют вредными привычками и мало спят.

Чувство голода может усиливаться во время лютеиновой фазы (16-28 день цикла). Возможно, это связано с активизацией прогестерона в эти дни, из-за чего расход энергии возрастает на 2,5–11%.

 
ПМС – симптомы
  • эмоциональные и поведенческие колебания;
  • подавленность, напряженность и повышенная тревожность;
  • плаксивость и резкая смены настроения;
  • раздражительность, приступы гнева;
  • изменения пищевого поведения (постоянный голод или потеря аппетита);
  • бессонница и постоянная усталость;
  • самоизоляция и апатия;
  • боль или особая чувствительность груди, изменения либидо;
  • боль в мышцах и головные боли;
  • увеличение веса из-за задержки жидкости в организме;
  • вздутие живота;
  • прыщи;
  • запор или диарея;
  • непереносимость алкоголя.

Поэтому в это время депрессия, апатия, желание заедать свой «эмоциональный» голод особенно активно проявляются.

Что же делать, чтобы не переедать во время ПМС

1. Исключите алкоголь и кофе в этот период, они только стимулируют аппетит. Ограничьте себя в употреблении соленых продуктов, которые могут способствовать задержке жидкости.

2. Если вас тянет на чипсы, газировку, сухарики – положите в сумку здоровые перекусы: йогурт, фрукты, орехи, у вас всегда должно быть под рукой что-то из здоровых продуктов.

3. Если вас тянет на сладкое, не покупайте его с запасом, не раскладывайте вокруг себя дома или на работе. Заменяйте тягу к сладкому фруктами или ягодами.

Замість солодощів їжте фрукти
Вместо сладостей ешьте фрукты

4. Если просто хочется много кушать, то кушайте. Просто пусть эта еда будет здоровой: зерновые продукты, рыба, мясо, птица, фрукты, овощи, орехи, молочные продукты.

5. Если грустно и хочется заесть плохое настроение – ищите положительные эмоции в другом. Составьте список из 10-20 вещей, которые улучшат настроение. В нужный момент переключайтесь на какое-то занятие из списка

6. Занимайтесь спортом во время ПМС, это обеспечит вам хорошее настроение и убережет от переедания.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровое питание Женское здоровье
Источник: Здоров'я 24
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