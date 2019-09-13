Как не переедать во время ПМС

Часто во время предменструального синдрома, который возникает за 2-10 дней до менструации, у женщины может часто меняться настроение, она может испытывать раздражительность, подавленность, усталость.

Также во время ПМС может быть сильное чувство голода, отмечает диетолог Альбина Комиссарова.

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В группе риска в основном женщины от 20 до 40 лет, которые: рожали или находятся в депрессии, склонны к частому стрессу, злоупотребляют вредными привычками и мало спят.

Чувство голода может усиливаться во время лютеиновой фазы (16-28 день цикла). Возможно, это связано с активизацией прогестерона в эти дни, из-за чего расход энергии возрастает на 2,5–11%.

ПМС – симптомы эмоциональные и поведенческие колебания;

подавленность, напряженность и повышенная тревожность;

плаксивость и резкая смены настроения;

раздражительность, приступы гнева;

изменения пищевого поведения (постоянный голод или потеря аппетита);

бессонница и постоянная усталость;

самоизоляция и апатия;

боль или особая чувствительность груди, изменения либидо;

боль в мышцах и головные боли;

увеличение веса из-за задержки жидкости в организме;

вздутие живота;

прыщи;

запор или диарея;

непереносимость алкоголя.

Поэтому в это время депрессия, апатия, желание заедать свой «эмоциональный» голод особенно активно проявляются.

Что же делать, чтобы не переедать во время ПМС

1. Исключите алкоголь и кофе в этот период, они только стимулируют аппетит. Ограничьте себя в употреблении соленых продуктов, которые могут способствовать задержке жидкости.

2. Если вас тянет на чипсы, газировку, сухарики – положите в сумку здоровые перекусы: йогурт, фрукты, орехи, у вас всегда должно быть под рукой что-то из здоровых продуктов.

3. Если вас тянет на сладкое, не покупайте его с запасом, не раскладывайте вокруг себя дома или на работе. Заменяйте тягу к сладкому фруктами или ягодами.



Вместо сладостей ешьте фрукты

4. Если просто хочется много кушать, то кушайте. Просто пусть эта еда будет здоровой: зерновые продукты, рыба, мясо, птица, фрукты, овощи, орехи, молочные продукты.

5. Если грустно и хочется заесть плохое настроение – ищите положительные эмоции в другом. Составьте список из 10-20 вещей, которые улучшат настроение. В нужный момент переключайтесь на какое-то занятие из списка

6. Занимайтесь спортом во время ПМС, это обеспечит вам хорошее настроение и убережет от переедания.

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