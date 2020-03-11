Как не поддаться панике из-за коронавируса: советы психолога

Прежде всего подвержены панике люди, которые воспринимают и накапливают больше негативной информации. В СМИ, в основном, представляют именно такие данные: количество больных, погибших от болезни. На сегодня соотношение негативной и позитивной информации составляет 80% на 20%.

Люди, которые сосредотачиваются на этом, постоянно обсуждают эту тему с близкими или соседями. бессознательно становятся заложниками информации, и впоследствии у них возникает страх. Такое мнение в прямом эфире 24 канала выразила кандитатка психологических наук Елена Рыхальская.

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По словам психолога, именно страх побуждает людей бежать в аптеки или супермаркеты, и скупать маски и продукты. Ведь с психологической точки зрения, они до последнего не верят в то, что они будут вынуждены остаться дома и использовать все то, что купили.

Это такой метафорический подход. Этим они пытаются себя успокоить, что "я нахожусь в безопасности". Они стремятся выполнить примитивные действия, которые хотя бы ненадолго снимут тревожность,

– пояснила Елена Рыхальская.

Эксперт посоветовала оставаться в рациональной плоскости восприятия, то есть получать необходимую информацию, и впоследствии ее анализировать. К примеру, люди знают, что коронавирус существует, и от него нужно защищаться с помощью определенных способов.

Вы вводите эти способы как модели поведения в пределах своих близких, семьи, создаете своеобразный микромир, к чему сейчас и приводит этот карантин. Все сейчас создают свой микромир. И больше мы об этом ежедневно не смотрим, и не обсуждаем, сколько заболели или умерли,

– рассказала психолог.

Елена Рыхальская добавила, если все-таки украинцы хотят получать информацию, необходимо искать именно положительную, которой также достаточно. Ведь коронавирус не такой страшный, по сравнению с той информацией, которую постоянно подают.

Что известно о карантине в Украине?

11 марта 2020 года Кабмин принял решение о введении карантина на общенациональном уровне.

На три недели – до 3 апреля – предлагают запретить проведение массовых культурных, спортивных и развлекательных мероприятий (где запланировано участие 200 и более человек), а также учебный процесс в школах, университетах и ​​детских садах.

До 1 июня правительство предлагает запретить экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты население.

Этот запрет не касается мер государственной необходимости, как заседание Верховной Рады и областных советов.



Что нужно знать о коронавирусе / Инфографика 24 канала