Как не подхватить глисты

Глисты встречаются не только у бездомных и нерях. Подавляющее большинство всех украинцев, у которых обнаружили паразитов – городские дети до 17 лет.

Кроме детей, в группе риска находятся охотники, туристы, рыбаки и садоводы.

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Люди заражаются глистами, проглотив яйца вместе с водой или поев недожаренного мяса с личинками. Но если соблюдать технику безопасности, этого можно избежать.

Как не подцепить глисты?

1. Если едете за город – пейте только бутылочную или кипяченую воду.

Воду из-под крана тщательно проверяют городские службы, поэтому яиц паразитов там не должно быть. А вот в селе бывает по-разному. Чтобы не заразиться, воду из-под крана, из колодца или из реки нужно обязательно кипятить, или взять с собой воду в бутылках.

2. Ешьте только правильно приготовленное мясо и рыбу.

Варите, жарьте или запекайте мясо:

15 минут – при внутренней температуре куска 55 ° C

1 минуту – при внутренней температуре куска 60 ° C.

Выяснить внутреннюю температуру готовящейся пищи поможет специальный кухонный термометр.



Глисты можно подцепить из воды

После того, как мясо будет готово, достаньте его из духовки или кастрюли, но не спешите резать. Подождите 3-5 минут, чтобы мясо успело окончательно приготовиться.

Готовьте рыбу:

15-20 минут после закипания воды – если варите,

20-25 минут – если жарите,

50-55 минут – если печете пироги с рыбой.

3. Мойте овощи, фрукты, ягоды и зелень.

Овощи и фрукты достаточно помыть под проточной водой. А вот зелень, на которой могут быть яйца паразитических червей, надо мыть тщательнее.

Специалисты рекомендуют положить зелень в глубокую миску и залить ее прохладной водой на 15 минут, чтобы на дно миски успела осесть вся грязь. Затем нужно промыть зелень под краном.

4. Мойте руки после возвращения с улицы и перед едой.

Достаточно теплой воды и обычного мыла, антибактериальное не требуется.

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