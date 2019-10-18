Как не подхватить глисты

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Как не заразиться глистами
Как не заразиться глистами / pixabay.com

Глисты встречаются не только у бездомных и нерях. Подавляющее большинство всех украинцев, у которых обнаружили паразитов – городские дети до 17 лет.

Кроме детей, в группе риска находятся охотники, туристы, рыбаки и садоводы.

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Люди заражаются глистами, проглотив яйца вместе с водой или поев недожаренного мяса с личинками. Но если соблюдать технику безопасности, этого можно избежать.

Как не подцепить глисты?

1. Если едете за город – пейте только бутылочную или кипяченую воду.

Воду из-под крана тщательно проверяют городские службы, поэтому яиц паразитов там не должно быть. А вот в селе бывает по-разному. Чтобы не заразиться, воду из-под крана, из колодца или из реки нужно обязательно кипятить, или взять с собой воду в бутылках.

2. Ешьте только правильно приготовленное мясо и рыбу.

Варите, жарьте или запекайте мясо:

15 минут – при внутренней температуре куска 55 ° C
1 минуту – при внутренней температуре куска 60 ° C.
Выяснить внутреннюю температуру готовящейся пищи поможет специальный кухонный термометр.

Глисти можна підчепити з води
Глисты можно подцепить из воды

После того, как мясо будет готово, достаньте его из духовки или кастрюли, но не спешите резать. Подождите 3-5 минут, чтобы мясо успело окончательно приготовиться.

Готовьте рыбу:

15-20 минут после закипания воды – если варите,
20-25 минут – если жарите,
50-55 минут – если печете пироги с рыбой.

3. Мойте овощи, фрукты, ягоды и зелень.

Овощи и фрукты достаточно помыть под проточной водой. А вот зелень, на которой могут быть яйца паразитических червей, надо мыть тщательнее.

Специалисты рекомендуют положить зелень в глубокую миску и залить ее прохладной водой на 15 минут, чтобы на дно миски успела осесть вся грязь. Затем нужно промыть зелень под краном.

4. Мойте руки после возвращения с улицы и перед едой.

Достаточно теплой воды и обычного мыла, антибактериальное не требуется.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Здоровая жизнь Новости Здоровье Гигиена Лечение Советы Медицина
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