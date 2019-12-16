Как не потерять деньги за больничный: советы тем, кто не может получить больничный лист
В ноябре 2019 года стало известно, что больничные листы закончились по всей Украине. Во многих медучреждениях они еще не появились. Вместо них украинцы получают от врачей справку о временной нетрудоспособности, которая не дает возможности получить больничные выплаты.
В настоящий момент украинские медицинские учреждения уже начали снова получать соответствующие бланки, которые позволяют украинцам не потерять деньги из-за невозможности работать. Однако, справки получили еще не все медицинские учреждения, поэтому многие украинцы все еще не могут получить свои больничные выплаты. Что следует делать в таком случае – читайте в материале Здоровье 24.
Кому выдают справку о нетрудоспособности?
Обычно нетрудоспособность связана с:
- заболеванием;
- травмой;
- отравлением;
- предоперационным, операционным и послеоперационным состоянием;
- беременностью и родами;
- уходом за ребенком или родственником;
- санаторно-курортным лечением.
Чтобы подтвердить, что человек действительно временно не может работать по состоянию здоровья, в государственной или частной больнице ему выдают лист о нетрудоспособности. Только этот документ является основанием для выплаты больничных. В зависимости от вида заболевания, его тяжести и осложнений, оформляют один или несколько листов нетрудоспособности.
Почему больничные листы исчезли из украинских больниц?
Точно не известно. Скорее всего – из-за того, что в Министерстве здравоохранения по каким-то причинам не смогли вовремя организовать закупку бланков.
Хотя официально в Минздраве причин отсутствия листов нетрудоспособности не сообщают. В пресс-службе ведомства сейчас (впрочем, как и несколько недель назад) утверждают, что проблем нет. По их словам, если в каких-то медицинских учреждениях бланки где-то отсутствуют, то ответственность несут местные департаменты здравоохранения.
Вместе с тем на сайте Минздрава опубликована информация о том, что 28 октября Минздрав провел торги на печать 3 миллионов 890 тысяч бланков нетрудоспособности, а 18 ноября, ведомство подписало договор с победителем аукциона, полиграфическим комбинатом "Заря".
Когда возобновят выдачу больничных?
Уже возобновили. Просто не везде и не всем. По информации, опубликованной на сайте Минздрава, до конца года бланки листов нетрудоспособности будут доставлены в регионы. Однако много где из-за отсутствия бланков врачи до сих пор выдают справки своим пациентам.
Однако такая справка не является основанием для предоставления пособия по временной нетрудоспособности. Ведь больничные или декретные средства начисляются и выплачивается только на основании листа нетрудоспособности. Поэтому, если принести такую справку своему работодателю, она лишь подтвердит, что работник соответствующий промежуток времени действительно болел. Больничные на ее основании начислять нельзя.
Что делать тем, кто не может получить больничный?
Заботиться о здоровье и ждать, пока не появятся необходимые бланки. И обязательно получить у врача справку, что вы действительно болели и отнести ее копию работодателю.
Как объяснила 24 канала руководитель HR-направления группы компаний Kvadra Invest Диана Солодий, после того, как появятся бланки, необходимо снова посетить поликлинику или больницу, и заменить справку на лист нетрудоспособности. Далее предоставить его работодателю и ожидать выплаты.
Солодий также отметила, что в последнее время средства от Фонда могли поступать в течение двух-трех месяцев. "Таким образом, можно с уверенностью сказать, что болеть сейчас очень не выгодно, потому что кроме денег, вы еще потратите много времени на получение листа нетрудоспособности", – добавила она.
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