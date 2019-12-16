Как не потерять деньги за больничный: советы тем, кто не может получить больничный лист

В ноябре 2019 года стало известно, что больничные листы закончились по всей Украине. Во многих медучреждениях они еще не появились. Вместо них украинцы получают от врачей справку о временной нетрудоспособности, которая не дает возможности получить больничные выплаты.

В настоящий момент украинские медицинские учреждения уже начали снова получать соответствующие бланки, которые позволяют украинцам не потерять деньги из-за невозможности работать. Однако, справки получили еще не все медицинские учреждения, поэтому многие украинцы все еще не могут получить свои больничные выплаты. Что следует делать в таком случае – читайте в материале Здоровье 24.

Кому выдают справку о нетрудоспособности?

Обычно нетрудоспособность связана с:

заболеванием;

травмой;

отравлением;

предоперационным, операционным и послеоперационным состоянием;

беременностью и родами;

уходом за ребенком или родственником;

санаторно-курортным лечением.

Чтобы подтвердить, что человек действительно временно не может работать по состоянию здоровья, в государственной или частной больнице ему выдают лист о нетрудоспособности. Только этот документ является основанием для выплаты больничных. В зависимости от вида заболевания, его тяжести и осложнений, оформляют один или несколько листов нетрудоспособности.

Почему больничные листы исчезли из украинских больниц?

Точно не известно. Скорее всего – из-за того, что в Министерстве здравоохранения по каким-то причинам не смогли вовремя организовать закупку бланков.

Хотя официально в Минздраве причин отсутствия листов нетрудоспособности не сообщают. В пресс-службе ведомства сейчас (впрочем, как и несколько недель назад) утверждают, что проблем нет. По их словам, если в каких-то медицинских учреждениях бланки где-то отсутствуют, то ответственность несут местные департаменты здравоохранения.

Вместе с тем на сайте Минздрава опубликована информация о том, что 28 октября Минздрав провел торги на печать 3 миллионов 890 тысяч бланков нетрудоспособности, а 18 ноября, ведомство подписало договор с победителем аукциона, полиграфическим комбинатом "Заря".

Когда возобновят выдачу больничных?

Уже возобновили. Просто не везде и не всем. По информации, опубликованной на сайте Минздрава, до конца года бланки листов нетрудоспособности будут доставлены в регионы. Однако много где из-за отсутствия бланков врачи до сих пор выдают справки своим пациентам.

Однако такая справка не является основанием для предоставления пособия по временной нетрудоспособности. Ведь больничные или декретные средства начисляются и выплачивается только на основании листа нетрудоспособности. Поэтому, если принести такую ​​справку своему работодателю, она лишь подтвердит, что работник соответствующий промежуток времени действительно болел. Больничные на ее основании начислять нельзя.

Что делать тем, кто не может получить больничный?

Заботиться о здоровье и ждать, пока не появятся необходимые бланки. И обязательно получить у врача справку, что вы действительно болели и отнести ее копию работодателю.

Как объяснила 24 канала руководитель HR-направления группы компаний Kvadra Invest Диана Солодий, после того, как появятся бланки, необходимо снова посетить поликлинику или больницу, и заменить справку на лист нетрудоспособности. Далее предоставить его работодателю и ожидать выплаты.

Руководитель HR-направления Диана Солодий “Первые пять дней оплачивает работодатель (кроме случаев, когда у работника болел ребенок), поэтому за эти дни средства можно будет получить быстрее, после проведения больничного и осуществления соответствующего начисления бухгалтерией. Все остальные дни необходимо ожидать средства от Фонда социального страхования”.

Солодий также отметила, что в последнее время средства от Фонда могли поступать в течение двух-трех месяцев. "Таким образом, можно с уверенностью сказать, что болеть сейчас очень не выгодно, потому что кроме денег, вы еще потратите много времени на получение листа нетрудоспособности", – добавила она.

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