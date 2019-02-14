Как не потерять друзей: научный подход

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Друзья
Друзья / pixabay.com

Почему с некоторыми людьми мы встречаемся редко, но остаемся близкими, а с другими после короткого перерыва в общении вдруг теряем связь? Кроме личных причин есть и закономерности, которыми можно объяснить разрыв отношений.

Сила связи определяется не только тем, с кем вы общаетесь и как часто, но и тем, как распределяете время и внимание между контактами. Один из важнейших факторов – постоянство общения, говорится в исследовании испанских ученых.

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Предположим, среди ваших знакомых есть кто-то, с кем установлена устойчивая двусторонняя связь. Этот друг может жить в том же городе или за тысячу километров, вы можете каждую неделю ходить по барам или только переписываться в мессенджерах.

Друзі

Встречи с друзьями должны быть циклическими

В любом случае важно то, что у вас есть устоявшимся ритм коммуникаций. И если средняя частота общения (неважно, раз в день, на неделю или на месяц) вдруг будет нарушена больше, чем в восемь раз – связь, скорее всего, будет расторгнут.

Если вы очень заняты, лучше ответьте коротко, но не оставляйте человека без внимания, или снижайте частоту общения постепенно, иначе рискуете потерять друзей.

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Теги: Здоровье Психология
Источник: 24 Канал
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