Как не потерять сексуальное здоровье: 8 советов сексолога

Все люди периодически испытывают сексуальные трудности, но большинство справляется с ними самостоятельно или с помощью специалиста.

К сложностям относитесь спокойно и оптимистично, сохраняя частичку иронии, рассказал сексолог Алексей Вилков.

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1. Секс нельзя воспринимать слишком серьезно. Всегда проявляйте чувство юмора и не корите себя за трудности.



Большинство людей иногда имеют проблемы с сексом

2. Адекватно относитесь к своим сексуальным возможностям без лишней переоценки.

3. Примите свои особенности, плюсы и минусы, недостатки и преимущества, а также развивайте положительные свойства. Тогда сексуальность наполнится яркими красками.

3. Поддерживайте хорошую физическую форму, откажитесь от вредных привычек, наладьте сон, распорядок дня и поддерживайте правильное питание.

4. Избегайте переутомления и пагубного влияния хронического стресса.

5. Используйте эффективные способы снятия тревоги и напряжения.

6. Гоните негативные мысли и меняйте их на положительные.

7. Делитесь с партнером своими мыслями и переживаниями, обсуждая интимную жизнь в формате "здесь и сейчас". Сбросьте с себя бремя повышенной ответственности, делите проблему на двоих, не берите на себя слишком много.

8. Эффективное преодоление сексуальных проблем возможно только при активном участии обоих партнеров.

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