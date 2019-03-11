Как не потерять зрение из-за глаукомы: объясняет медик

В Украине сейчас зарегистрировано более 220 тысяч людей с диагнозом глаукома, ежегодно их становится больше на 20 тысяч. А каждый пятый человек с инвалидностью по зрению – это человек, потерявший зрение вследствие глаукомы.

10-16 марта – Всемирная неделя глаукомы (World Glaucoma Week). Эксперт МОЗ Украины Оксана Витовская назвала симптомы и лечение глаукомы.

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Если у человека глаукома, то у него повышаетесь внутриглазное давление (ВОТ), сужается поле зрения и развивается атрофия зрительного нерва. Эта болезнь может прогрессировать с разной скоростью. Раннее выявление и своевременное лечение позволяет сохранить зрение в течение длительного времени.

Чтобы вовремя обнаружить проблему, необходимо проходить профилактические осмотры у семейного врача или терапевта.

Глаукома – что это? Глаукома - тяжелое заболевание глаза, которое при позднем выявлении и без адекватного лечения приводит к неминуемой слепоте.

В группе риска люди старше 40 лет, если у членов вашей семьи была глаукома, у вас есть сосудистая патология, близорукость, были травмы глаз или хирургические вмешательства.



Как не потерять зрение из-за глаукомы

При каких симптомах необходимо обратиться к врачу

• "летающие мушки" перед глазами;

• радужные круги вокруг источника света при взгляде на него;

• затуманивание зрения, частая смена очков.

Для того, чтобы определить наличие или отсутствие болезни, офтальмолог проверит зрение, поле зрения, состояние зрительного нерва и измерит ВГД.

Глаукома – лечение 1.медикаментозные средства (капли, уколы, таблетки);

2. лазерный метод;

3. хирургический метод.

Если медик назначил вам лечение, то нужно строго придерживаться рекомендаций и назначенного лечения и не изменять его на свое усмотрение. Это приводит к еще большему прогрессированию глаукомы и ускорению снижения зрения.

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