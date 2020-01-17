Как не разрушить сексуальную жизнь: 6 привычек, от которых стоит отказаться

Некоторые ежедневные привычки могут иметь разрушительное воздействие на вашу сексуальную жизнь, снижая ее качество.

Согласно исследованиям, секс полезен для здоровья, а недовольство сексуальной жизнью связано с низким качеством жизни и благосостоянием, пишет The Health Site.

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Что негативно влияет на сексуальную жизнь

1. Вредная пища

Правильное питание и поддержание здорового веса обеспечивает оптимальное сексуальное влечение. Зато вредная жареная пища снижает либидо у мужчин и женщин, а сладости могут привести к снижению уровня тестостерона, набору веса и повышению уровня эстрогена. Поэтому стоит следить за едой, которую потребляете, ведь от этого зависит и сексуальная жизнь.

Продукты, которые повышают вашу сексуальную выносливость: гранатовый сок, морковный сок, сок сельдерея, сок капусты.

2. Оральные контрацептивы

У женщин, принимающих противозачаточные таблетки, чаще наблюдается сексуальная дисфункция. Это может уменьшить ее интерес к сексу, а также вызвать проблемы с возбуждением.



Какие привычки ухудшают сексуальную жизнь / Unsplash

3. Курение

Вредные привычки негативно влияют не только на здоровье, но и на сексуальное влечение и удовлетворение. Кроме того, это увеличивает риск бесплодия. Курение может повредить ваши сосуды, ограничить кровоток и повлиять на эрекцию мужчины. Также женщины и мужчины, имеющие привычку курить, могут иметь проблемы с получением оргазма.

4. Слишком много секса

Слишком частые занятия любовью могут снизить у партнеров сексуальное желание. В таких случаях лучше сосредоточиться на создании среды, которая вызывает желание.

5. Порнография

Просмотр порно может привести к ухудшению сексуальной жизни. Причинами этого являются нереалистичные стандарты сексуальности, искаженное представление о сексе (сцены с агрессией и насилием). Также у любителей порнографии может возникнуть эректильная дисфункция, ведь для возбуждения потребуются экстремальные ощущения.

6. Алкоголь

Секс под действием алкоголя становится опасным, ведь снижается чувствительность и критичность мышления. Также удовольствие от оргазма мужчина и женщина могут не получить.

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