Как не развестись после карантина: практические советы психолога

Как украинцам обезопасить свои отношения в семьях в условиях замкнутого пространства во время карантина, который ввели из-за распространения коронавируса, 24 каналу рассказала психолог Мария Фабричева.

"Мы все живем семьями, но из-за насыщенного темпа жизни, мы не так часто бываем вместе и умеем ли мы проводить вместе время – это вопрос. Скорее всего, для многих карантин – это будет сумасшедший новый опыт. Потому что раньше мы встречались только за чашкой утреннего кофе и после работы и часто разбегались по своим углам", – объяснила Фабричева.

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При этом, по ее словам, карантин – это хорошее время для исследования себя и партнера.

О том, какими простыми общими упражнениями стоит пользоваться, чтобы карантин не разрушил отношения, а помог лучше понять партнера – она ​​рассказала 24 каналу.

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Советы для семьи, в которой работает один из партнеров

Главное правило для всех – нужно научиться говорить и договариваться.

Если один из партнеров продолжает работать дома, то семье важно сразу оговорить следующее:

Каким образом будет организовано рабочее пространство.

Какое количество часов человек будет проводить за работой

Каким образом работающий человек может быть вовлечен в домашние дела.

Составить график и распределить задачи по домашним хлопотам.

Также в семье нужно организовать совместный интересный досуг. "Более чем уверена, что будет очень весело вспомнить о настольных играх, шарадах, пазлах, игры в слова, которые помогут расслабиться и отвлечься от "важных" разговоров за жизни. Мы же любим такой подход: "Наконец-то ты дома, сейчас мы все решим. Садись, нам нужно поговорить!". Все конфликтные разговоры стоит отложить на "после карантина", – сказала Фабричева.

Продумать знаки и стоп-слова, которыми будете пользоваться, когда один из партнеров захочет побыть с собой наедине.

Это очень важно. Нужно договориться о том, кто где и сколько времени может побыть в одиночестве и как он может это сделать, и как он может дать знать, что есть такая необходимость. Также важно проговорить, как сообщить партнеру, что пребывание в своей норке закончилось,

– сказала психолог.

Научитесь проговаривать вслух все свои потребности и пожелания – чтобы ваш партнер с ними считался, он должен знать, что они у вас есть.

Чтобы уменьшить количество конфликтов, устраивайте себе вечера благодарности.

Садитесь напротив друг друга и расскажите, за что вы благодарны. Это не обязательно должно быть что-то из сегодняшнего дня, возможно – это какие-то хорошие моменты из прошлого. Совместные фотографии и видеоролики, которых у нас куча на всех компьютерах и телефонах, помогут все это вспомнить. Благодарите друг друга, благодарите детей. Вы увидите, сколько ценного, теплого и классного в ваших отношениях,

– сказала Фабричева.

Советы для семьи, в которой работают оба партнера

Важно сверить и распределить графики, чтобы у каждого было свое комфортное для работы время.

Важно сверить и распределить технику, которая каждому необходима для работы.

Важно договориться о ритме работы. "У каждого свой биоритм, каждый по-своему отрывается от работы, чтобы отдохнуть и идет пить свои кофе-чай по-своему. Здесь важно обсудить, делаете ли вы тайм-ауты в работе одновременно, поочередно или миксуя оба варианта", – объяснила психолог.

"Потому что может быть так: я поработала, у меня прекрасное настроение и чисто импульсивно я могу подходить к своему мужу, подавая странные знаки, которые приглашают его потусить. Если у него в этот момент скайп-конференция или в разгаре написание важного документа – я буду неуместна. Такие вещи нужно проговаривать. Вплоть до того, что можно сделать предупредительные таблички в стиле "Open/Closed", – рассказала Фабричева.

Продумайте и проговорите, какими домашними делами вы бы хотели сейчас заняться вместе.

Часто человек что-то планирует у себя в голове, ему кажется, что он в таких близких отношениях с партнером, что его партнер читает мысли. Так вот: не читает. Это так не работает. Если у вас есть идеи, как и что вы хотите сделать вместе – вместе обсуждайте, планируйте и проверяйте идеи на рациональность в условиях карантина, который вряд ли закончится 3 апреля,

– сказала психолог.

Рационально подходите к планированию. Чтобы не было разочарований из-за нереализованных планов и потерянных ожиданий. "Сейчас есть вещи, которые планировать очень сложно: поездки, отпуск и так далее. Мы сейчас находимся в новой для нас ситуации. Эта ситуация стрессовая для нас, это тоже важно учитывать", – сказала психолог.

Изучайте себя и своего партнера. "Помните, что каждый из нас по-разному реагирует на стресс. Кто-то – бросается и нападает, кто-то – замирает и должен подумать, а кто-то – убегает (обычно – в себя). Карантин – это хорошее время для исследования себя и партнера. Посмотрите друг на друга внимательно. Поймите, в чем вы похожи, а в чем – нет. Подумайте, как вы можете друг друга поддержать", – объяснила психолог.

Кроме того, по ее словам, карантин – хорошее время составить или пересмотреть семейный договор, определить кто за что в семье отвечает, что вы делаете вместе, что – отдельно. Это все очень важно обсудить.

Устраивайте вчера релакса.

Я все еще настойчиво советую избегать фильмов и сериалов, которые подкрепляют фантазии на тему сегодняшней ситуации с вирусом. Лучше потратить время на более легкий и позитивный контент,

– сказала Фабричева.

Советы для семьи, которая живет с родителями

Когда под одной крышей собралось несколько поколений – родители дети и внуки – четкий график также может облегчить общение.

"Часто у поколений различные взгляды на воспитание детей и какие-то бытовые вещи. Составьте четкий график режима дня для ваших детей. Объясните этот график бабушкам и дедушкам. И старайтесь этого графика придерживаться", – сказала Фабричева.

Проговорите, каким образом бабушки и дедушки могут помогать с внуками или домашними делами, чтобы дать вам возможность поработать.

Проговорите, как вы будете их благодарить – это очень важно, чтобы ваши родители чувствовали себя нужными и получали благодарность,

– отметила психолог.

Продумайте стоп-слова, которые вам позволят перенести какой-то острый разговор на потом, когда эмоции утихнут.

Очень важно: любые разногласия решайте на свежую голову. Если есть какая-то проблема – отложите решение на утро,

– сказала она.

Не злоупотребляйте алкоголем. "Позволяйте себе только то количество алкоголя, которое не меняет ваше сознание, а не выворачивает мировосприятие наизнанку и не приводит к каким-то серьезных потрясениям и конфликтам. Алкоголь дает лишь иллюзию выхода из стресса и решения проблем", – сказала Фабричева.

Принимайте все советы, которые вам дают. Благодарите за эти советы. И помните, что всех этих советов придерживаться не обязательно.

Если, например, это советы, касающиеся здоровья, средств и методов лечения – обещайте проконсультироваться по ним с врачом. Помните, что всегда можно переключить внимание с советов на прикольные истории из жизни. Если вы проявите немного внимания и попросит рассказать о своем интересном опыте – человек легко отвернется от морализаторства и с удовольствием поделиться воспоминаниями. Старикам это важно,

– сказала психолог.