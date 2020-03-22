Как не сойти с ума во время пандемии коронавируса: советы Супрун

Из-за пандемии коронавируса в мире немало стран ввели ряд ограничений. Большинство людей самоизолировались у себя дома для того, чтобы приостановить распространение Covid-19. Понятно, что из-за таких действий встречи и поездки отменены, а запланированные дела остались невыполненными. В таких условиях необходимо заботиться о собственном психологическом комфорте, чтобы уменьшить чувство тревоги.

Экс-глава Минздрава Ульяна Супрун написала советы о том, как заботиться о психологическом здоровье во время распространения коронавируса.

Читайте также Вакцина от коронавируса: на какой стадии находятся разработки

По словам Супрун, испытывать тревогу – это нормально.

"Время от времени чувство тревоги может быть полезным. Например, это может мотивировать вас подготовиться к экзамену или закончить задание на работе. Даже счастливые события, такие как переезд в новый дом или празднование юбилея, могут вызвать тревогу, ведь человек боится потерять контроль над ситуацией. Тем более такие переживания могут возникать из-за новых и не до конца исследованнах вещей", – добавила экс-министр.

Как заботиться о психологическом здоровье

Отделите то, что находится под вашим контролем, и то, на что вы повлиять не можете.

Сосредоточьтесь на том, что вы точно можете сделать. Помойте руки. Напомните другим мыть их.

Составьте план действий на случай чрезвычайной ситуации, чтобы немного разгрузить мозг.

Выпишите номера телефонов семейного врача, ближайшего пункта неотложной медицинской помощи и горячей линии для получения информации о коронавирусе или помощи при подозрении.

Делайте то, что помогает чувствовать вам себя в безопасности.

Оставайтесь "здесь и сейчас"

Возможно, ваше беспокойство осложняется, когда вы думаете не только о том, что происходит сейчас, но и рассуждаете о будущем.

Тогда можно выполнить простое упражнение: обратите внимание на вещи, которые вас окружают в данный момент. Заметьте звуки, цвета, вкусы и другие сенсорные ощущения в этот момент и назовите их.

Привлечение в осознанную деятельность – это один из способов успокоиться, когда кажется, что все существует вне вашего контроля.

Не пытайтесь преодолеть стресс наедине

Не сдерживайте свои эмоции. Выпишите то, что лежит у вас на душе. Поговорите с друзьями о том, что вы чувствуете. Общайтесь с родителями и близкими, с которыми не можете встретиться. Если вы чувствуете острое беспокойство и не можете с ним справиться, не стесняйтесь обратиться за помощью к специалисту по психическому здоровью.

Самоизоляцию следует расценивать как время уединения с собой и собственными мыслями, остановиться и подумать о том, что лично для вас является самым важным.

Во время карантина жизнь не останавливается, а забота о себе и пристальное отношение к собственным потребностям поможет легче пережить этот период,

– заявляет Супрун.



Во время карантина жизнь не останавливается / Фото: Unsplash

Старайтесь четко организовать свой день

Если у вас освободилось несколько свободных часов – готовьте новые блюда, учите иностранные языки, рисуйте и читайте, воспользуйтесь дистанционными возможностями, которые предоставляют ведущие университеты, музеи, оперные театры.

Занятость разнообразными делами позволит меньше отвлекаться на тревожные мысли и позволит поддерживать ощущение покоя и контроля.

Позаботьтесь о своем теле

Делайте упражнения дома на коврике, танцуйте под любимую музыку, "посетите" занятия йогой онлайн.

Не забывайте и о качественном сне и полноценном питании.

Заботьтесь об информационной гигиене

Доверяйте только проверенным источникам. Делайте перерывы от просмотра или чтения новостей. Время пребывания на пульсе постоянных обновлений относительно пандемии равнозначно печали и ощущению бессилия. Выключите оповещения новостных сайтов и приложений. Определите время, когда вы будете проверять, что произошло в мире.



Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.