Как не сойти с ума во время пандемии коронавируса: советы Супрун
Из-за пандемии коронавируса в мире немало стран ввели ряд ограничений. Большинство людей самоизолировались у себя дома для того, чтобы приостановить распространение Covid-19. Понятно, что из-за таких действий встречи и поездки отменены, а запланированные дела остались невыполненными. В таких условиях необходимо заботиться о собственном психологическом комфорте, чтобы уменьшить чувство тревоги.
Экс-глава Минздрава Ульяна Супрун написала советы о том, как заботиться о психологическом здоровье во время распространения коронавируса.
Читайте также Вакцина от коронавируса: на какой стадии находятся разработки
По словам Супрун, испытывать тревогу – это нормально.
"Время от времени чувство тревоги может быть полезным. Например, это может мотивировать вас подготовиться к экзамену или закончить задание на работе. Даже счастливые события, такие как переезд в новый дом или празднование юбилея, могут вызвать тревогу, ведь человек боится потерять контроль над ситуацией. Тем более такие переживания могут возникать из-за новых и не до конца исследованнах вещей", – добавила экс-министр.
Как заботиться о психологическом здоровье
Отделите то, что находится под вашим контролем, и то, на что вы повлиять не можете.
- Сосредоточьтесь на том, что вы точно можете сделать. Помойте руки. Напомните другим мыть их.
- Составьте план действий на случай чрезвычайной ситуации, чтобы немного разгрузить мозг.
- Выпишите номера телефонов семейного врача, ближайшего пункта неотложной медицинской помощи и горячей линии для получения информации о коронавирусе или помощи при подозрении.
- Делайте то, что помогает чувствовать вам себя в безопасности.
Оставайтесь "здесь и сейчас"
Возможно, ваше беспокойство осложняется, когда вы думаете не только о том, что происходит сейчас, но и рассуждаете о будущем.
Тогда можно выполнить простое упражнение: обратите внимание на вещи, которые вас окружают в данный момент. Заметьте звуки, цвета, вкусы и другие сенсорные ощущения в этот момент и назовите их.
Привлечение в осознанную деятельность – это один из способов успокоиться, когда кажется, что все существует вне вашего контроля.
Не пытайтесь преодолеть стресс наедине
Не сдерживайте свои эмоции. Выпишите то, что лежит у вас на душе. Поговорите с друзьями о том, что вы чувствуете. Общайтесь с родителями и близкими, с которыми не можете встретиться. Если вы чувствуете острое беспокойство и не можете с ним справиться, не стесняйтесь обратиться за помощью к специалисту по психическому здоровью.
Самоизоляцию следует расценивать как время уединения с собой и собственными мыслями, остановиться и подумать о том, что лично для вас является самым важным.
Во время карантина жизнь не останавливается, а забота о себе и пристальное отношение к собственным потребностям поможет легче пережить этот период,
– заявляет Супрун.
Во время карантина жизнь не останавливается / Фото: Unsplash
Старайтесь четко организовать свой день
Если у вас освободилось несколько свободных часов – готовьте новые блюда, учите иностранные языки, рисуйте и читайте, воспользуйтесь дистанционными возможностями, которые предоставляют ведущие университеты, музеи, оперные театры.
Занятость разнообразными делами позволит меньше отвлекаться на тревожные мысли и позволит поддерживать ощущение покоя и контроля.
Позаботьтесь о своем теле
Делайте упражнения дома на коврике, танцуйте под любимую музыку, "посетите" занятия йогой онлайн.
Не забывайте и о качественном сне и полноценном питании.
Заботьтесь об информационной гигиене
Доверяйте только проверенным источникам. Делайте перерывы от просмотра или чтения новостей. Время пребывания на пульсе постоянных обновлений относительно пандемии равнозначно печали и ощущению бессилия. Выключите оповещения новостных сайтов и приложений. Определите время, когда вы будете проверять, что произошло в мире.
Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.