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Как не сойти с ума во время пандемии коронавируса: советы Супрун

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Из-за пандемии коронавируса в мире немало стран ввели ряд ограничений. Большинство людей самоизолировались у себя дома для того, чтобы приостановить распространение Covid-19. Понятно, что из-за таких действий встречи и поездки отменены, а запланированные дела остались невыполненными. В таких условиях необходимо заботиться о собственном психологическом комфорте, чтобы уменьшить чувство тревоги.

Экс-глава Минздрава Ульяна Супрун написала советы о том, как заботиться о психологическом здоровье во время распространения коронавируса.

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По словам Супрун, испытывать тревогу – это нормально.

"Время от времени чувство тревоги может быть полезным. Например, это может мотивировать вас подготовиться к экзамену или закончить задание на работе. Даже счастливые события, такие как переезд в новый дом или празднование юбилея, могут вызвать тревогу, ведь человек боится потерять контроль над ситуацией. Тем более такие переживания могут возникать из-за новых и не до конца исследованнах вещей", – добавила экс-министр.

Как заботиться о психологическом здоровье

Отделите то, что находится под вашим контролем, и то, на что вы повлиять не можете.

  • Сосредоточьтесь на том, что вы точно можете сделать. Помойте руки. Напомните другим мыть их.
  • Составьте план действий на случай чрезвычайной ситуации, чтобы немного разгрузить мозг.
  • Выпишите номера телефонов семейного врача, ближайшего пункта неотложной медицинской помощи и горячей линии для получения информации о коронавирусе или помощи при подозрении.
  • Делайте то, что помогает чувствовать вам себя в безопасности.

Оставайтесь "здесь и сейчас"

Возможно, ваше беспокойство осложняется, когда вы думаете не только о том, что происходит сейчас, но и рассуждаете о будущем.

Тогда можно выполнить простое упражнение: обратите внимание на вещи, которые вас окружают в данный момент. Заметьте звуки, цвета, вкусы и другие сенсорные ощущения в этот момент и назовите их.

Привлечение в осознанную деятельность – это один из способов успокоиться, когда кажется, что все существует вне вашего контроля.

Не пытайтесь преодолеть стресс наедине

Не сдерживайте свои эмоции. Выпишите то, что лежит у вас на душе. Поговорите с друзьями о том, что вы чувствуете. Общайтесь с родителями и близкими, с которыми не можете встретиться. Если вы чувствуете острое беспокойство и не можете с ним справиться, не стесняйтесь обратиться за помощью к специалисту по психическому здоровью.

Самоизоляцию следует расценивать как время уединения с собой и собственными мыслями, остановиться и подумать о том, что лично для вас является самым важным.

Во время карантина жизнь не останавливается, а забота о себе и пристальное отношение к собственным потребностям поможет легче пережить этот период,
– заявляет Супрун.


Во время карантина жизнь не останавливается / Фото: Unsplash

Старайтесь четко организовать свой день

Если у вас освободилось несколько свободных часов – готовьте новые блюда, учите иностранные языки, рисуйте и читайте, воспользуйтесь дистанционными возможностями, которые предоставляют ведущие университеты, музеи, оперные театры.

Занятость разнообразными делами позволит меньше отвлекаться на тревожные мысли и позволит поддерживать ощущение покоя и контроля.

Позаботьтесь о своем теле

Делайте упражнения дома на коврике, танцуйте под любимую музыку, "посетите" занятия йогой онлайн.

Не забывайте и о качественном сне и полноценном питании.

Заботьтесь об информационной гигиене

Доверяйте только проверенным источникам. Делайте перерывы от просмотра или чтения новостей. Время пребывания на пульсе постоянных обновлений относительно пандемии равнозначно печали и ощущению бессилия. Выключите оповещения новостных сайтов и приложений. Определите время, когда вы будете проверять, что произошло в мире.


Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Здоровье Психология Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Ульяна Супрун Новости Здоровье Здоровая жизнь
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