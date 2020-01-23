Как не заболеть китайским коронавирусом: советы Супрун

Распространение ранее неизвестного штамма коронавируса – вызов для глобального здоровья человечества. Что нужно знать о вирусе и как защититься от опасной пневмонии – объяснила Ульяна Супрун.

Госпожа Ульяна отметила, что новый штамм коронавируса поражает преимущественно людей со слабым иммунитетом и людей пожилого возраста. Впрочем, новый вирус быстро мутирует и является потенциально опасным для каждого. А потому, следует знать, как защититься самому и как действовать, чтобы предотвратить распространение вируса.

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Что такое коронавирусы

Прежде всего это зоонозная инфекция, то есть местом ее хранения и способом перемещения являются животные. Коронавирусы имеют высокую частоту мутаций и быстро меняются, а следовательно, потенциально опасны для людей, так как передачу вируса человеку от человека уже подтвердили.

Коронавирусы впервые были идентифицированы в середине 1960-х годов. Вместе с новым штаммом коронавируса, который сейчас распространяется в Китае и других странах, их существует уже семь.



Остановить предыдущие эпидемии удалось благодаря карантинным мероприятиям/ Фото: Unsplash

Примеры коронавирусов, которые поражают людей

SARS-CoV впервые был зафиксирован в Китае в 2002 году. Болезнь распространилась во многих странах Северной и Южной Америки, Европы и Азии, вызвав в 2002-2003 годах глобальную вспышку – было зафиксировано более 8 тысяч случаев, включая 774 смерти. Остановить эпидемию удалось благодаря карантинным мероприятиям: медицинский персонал не покидал больницы, куда поступали новые больные.

впервые был зафиксирован в Китае в 2002 году. Болезнь распространилась во многих странах Северной и Южной Америки, Европы и Азии, вызвав в 2002-2003 годах глобальную вспышку – было зафиксировано более 8 тысяч случаев, включая 774 смерти. Остановить эпидемию удалось благодаря карантинным мероприятиям: медицинский персонал не покидал больницы, куда поступали новые больные. MERS-CoV вспыхнул в 2012 году в Саудовской Аравии. Большинство больных имели симптомы острого респираторного заболевания, включая лихорадку, кашель и одышку. Вирус имел высокую летальность – около 35% из 2500 человек, которые были заражены вирусом, умерли.

О новом штамме вируса

Новый штамм коронавируса – 2019-nCOV. Вспышку пневмонии, вызванной этим до сих пор неизвестным возбудителем, зафиксировали в китайском городе Ухань в декабре 2019 года.

Многие люди, которых поразил вирус, работали или посещали рынок в Ухане. Китайские продуктовые рынки, так называемые wet markets (мокрые рынки) – это скопление живых и убитых животных, птиц, продавцов и туристов. При таких условиях вирусу удобно распространяться между тушами, животными и людьми.



За последнюю неделю количество подтвержденных инфекций увеличилось втрое/ Фото:Reuters

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Факторы, которые усложняют ситуацию

Врачи сообщают, что выздоровление в основном зависит от иммунитета человека. Пока известно, что люди, которые умерли вследствие заражения вирусом, имели проблемы со здоровьем, в частности, слабый иммунитет.

Также из умерших большинство людей – пожилого возраста. У многих из них были сопутствующие заболевания: цирроз печени, гипертония, сахарный диабет или болезнь Паркинсона.

Ситуация осложняется тем, что вскоре начнутся празднования Китайского нового года. В это время в Китай приезжают сотни миллионов людей.

Ульяна Супрун “На данный момент эксперты считают, что в зоне риска наиболее вероятно люди со слабым иммунитетом. Основное беспокойство вызывает диапазон выраженности симптомов: некоторые люди имеют легкие симптомы, другие тяжело болеют. Это затрудняет установление истинного количества зараженных и скорости передачи вируса от человека к человеку.



Сейчас вакцины против коронавирусов не существует. Сообщают, что вакцина против нового штамма 2019-nCOV пока на ранней стадии разработки”.

Как защититься:

часто и тщательно мыть руки мылом и водой;

не касаться грязными руками глаз, носа или рта;

избегать тесного контакта с больными людьми.



Если чувствуете, что заболели – оставайтесь дома/ Фото:Unsplash

Если у вас есть симптомы острой респираторной инфекции, чтобы предотвратить заражение других:

оставайтесь дома, если заболели;

избегайте тесного контакта с другими людьми;

прикрывайте рот и нос салфеткой во время кашля и чихания, а после тщательно мойте руки;

проветривайте помещение и дезинфицируйте поверхности.

Людям, которые сейчас находятся где-то вблизи зоны распространения вируса, советуют:

поддерживать гигиену рук;

избегать посещения рынков животных и птиц;

избегать посещения больных;

обратиться к врачу в случае появления симптомов — кашля, лихорадки или трудностей с дыханием;

звонить заранее, прежде чем ехать в больницу.

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