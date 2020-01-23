Как не заболеть китайским коронавирусом: советы Супрун
Распространение ранее неизвестного штамма коронавируса – вызов для глобального здоровья человечества. Что нужно знать о вирусе и как защититься от опасной пневмонии – объяснила Ульяна Супрун.
Госпожа Ульяна отметила, что новый штамм коронавируса поражает преимущественно людей со слабым иммунитетом и людей пожилого возраста. Впрочем, новый вирус быстро мутирует и является потенциально опасным для каждого. А потому, следует знать, как защититься самому и как действовать, чтобы предотвратить распространение вируса.
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Что такое коронавирусы
Прежде всего это зоонозная инфекция, то есть местом ее хранения и способом перемещения являются животные. Коронавирусы имеют высокую частоту мутаций и быстро меняются, а следовательно, потенциально опасны для людей, так как передачу вируса человеку от человека уже подтвердили.
Коронавирусы впервые были идентифицированы в середине 1960-х годов. Вместе с новым штаммом коронавируса, который сейчас распространяется в Китае и других странах, их существует уже семь.
Остановить предыдущие эпидемии удалось благодаря карантинным мероприятиям/ Фото: Unsplash
Примеры коронавирусов, которые поражают людей
- SARS-CoV впервые был зафиксирован в Китае в 2002 году. Болезнь распространилась во многих странах Северной и Южной Америки, Европы и Азии, вызвав в 2002-2003 годах глобальную вспышку – было зафиксировано более 8 тысяч случаев, включая 774 смерти. Остановить эпидемию удалось благодаря карантинным мероприятиям: медицинский персонал не покидал больницы, куда поступали новые больные.
- MERS-CoV вспыхнул в 2012 году в Саудовской Аравии. Большинство больных имели симптомы острого респираторного заболевания, включая лихорадку, кашель и одышку. Вирус имел высокую летальность – около 35% из 2500 человек, которые были заражены вирусом, умерли.
О новом штамме вируса
Новый штамм коронавируса – 2019-nCOV. Вспышку пневмонии, вызванной этим до сих пор неизвестным возбудителем, зафиксировали в китайском городе Ухань в декабре 2019 года.
Многие люди, которых поразил вирус, работали или посещали рынок в Ухане. Китайские продуктовые рынки, так называемые wet markets (мокрые рынки) – это скопление живых и убитых животных, птиц, продавцов и туристов. При таких условиях вирусу удобно распространяться между тушами, животными и людьми.
За последнюю неделю количество подтвержденных инфекций увеличилось втрое/ Фото:Reuters
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Факторы, которые усложняют ситуацию
Врачи сообщают, что выздоровление в основном зависит от иммунитета человека. Пока известно, что люди, которые умерли вследствие заражения вирусом, имели проблемы со здоровьем, в частности, слабый иммунитет.
Также из умерших большинство людей – пожилого возраста. У многих из них были сопутствующие заболевания: цирроз печени, гипертония, сахарный диабет или болезнь Паркинсона.
Ситуация осложняется тем, что вскоре начнутся празднования Китайского нового года. В это время в Китай приезжают сотни миллионов людей.
Сейчас вакцины против коронавирусов не существует. Сообщают, что вакцина против нового штамма 2019-nCOV пока на ранней стадии разработки”.
Как защититься:
- часто и тщательно мыть руки мылом и водой;
- не касаться грязными руками глаз, носа или рта;
- избегать тесного контакта с больными людьми.
Если чувствуете, что заболели – оставайтесь дома/ Фото:Unsplash
Если у вас есть симптомы острой респираторной инфекции, чтобы предотвратить заражение других:
- оставайтесь дома, если заболели;
- избегайте тесного контакта с другими людьми;
- прикрывайте рот и нос салфеткой во время кашля и чихания, а после тщательно мойте руки;
- проветривайте помещение и дезинфицируйте поверхности.
Людям, которые сейчас находятся где-то вблизи зоны распространения вируса, советуют:
поддерживать гигиену рук;
- избегать посещения рынков животных и птиц;
- избегать посещения больных;
- обратиться к врачу в случае появления симптомов — кашля, лихорадки или трудностей с дыханием;
- звонить заранее, прежде чем ехать в больницу.
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