Как не заразиться коронавирусом в транспорте

В Киеве и регионах ужесточили карантин из-за эпидемии коронавируса, Минздрав призывает без необходимости не выходить на улицу. Однако многие в Украине не могут работать дистанционно из дома и не имеют сбережений, которые бы позволяли не выходить на работу даже несколько недель.

Следовательно, если человек пользуется общественным транспортом, он обязательно должен придерживаться необходимых правил для того, чтобы уберечься от заражения новым видом коронавируса. Об этом заявила Ульяна Супрун.

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Как безопасно добраться общественным транспортом

Придерживайтесь этикета кашля и чихания в транспорте. Делайте это в локоть или салфетку. Всегда имейте наготове салфетку в кармане. Также имейте с собой спиртсодержащий антисептик, чтобы сразу обработать руки после выхода из транспорта.



Безопасно чихать в локоть или в салфетку

Не прикасайтесь перил, дверей и других поверхностей руками. Если вы трогали что-то в транспорте — не касайтесь своего лица вообще, пока не помоете руки.



Не прикасайтесь к поручням в общественном транспорте

По возможности ходите больше пешком. Стоит обсудить гибкий график работы, если это уместно, учитывая время чтобы добраться. Также есть смысл сместить рабочие часы так, чтобы в транспорте было как можно меньше людей.

Пользуйтесь безналичными формами оплаты проезда, если это возможно, чтобы уменьшить контакт с деньгами.

Как использовать такси, чтобы не заразиться коронавирусом

Компании должны поощрять водителей не выходить на работу в случае, если они имеют симптомы острой респираторной инфекции.

Пассажирам лучше сидеть позади водителя , а не на переднем сидении.

, а не на переднем сидении. Необходимо обеспечить водителей спиртосодержащими антисептиками для личного пользования, а также необходимыми средствами для дезинфекции поверхностей — спиртосодержащими растворами или дезинфектантами.

Будет уместно после каждого пассажира протирать ручки дверей и другие поверхности, к которым часто прикасаются пассажиры.

и другие поверхности, к которым часто прикасаются пассажиры. Есть смысл также сделать рассылку среди своих водителей о симптомах и способах предотвращения коронавирус, особенно, о важности мытья рук

Карантин в Украине: главное

По состоянию на 16 марта в Украине уже подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом, один человек умер. Так, 4 случая зарегистрировано в Черновицкой и 1 в Житомирской области. Еще 9 образцов биоматериала исследуют.

В Украине по всей территории объявили 12 марта карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года. Не будут работать учебные заведения, не будут проводить спортивные соревнования с участием зрителей.

Украинцам рекомендуют работать дистанционно, избегать людных мест и не выходить на улицу без надобности.



Простые правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала

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