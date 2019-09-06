Как недостаток сна влияет на секс

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Как сон влияет на секс
Как сон влияет на секс / unsplash.com

Слабый иммунитет, высокое давление, перепады настроения, навязчивые мысли, депрессия, набор веса – не единственные последствия недостатка сна. Недосыпание также снижает либидо.

В исследовании европейских ученых, опубликованном в Journal of Sexual Medicine, приняли участие четыре тысячи мужчин и женщин около 60 лет.

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Среди мужчин этого возраста, которые не высыпались, частой проблемой является эректильная дисфункция, а среди женщин – недостаточное возбуждение и отсутствие оргазмов.

Брак сну знижує лібідо
Нехватка сна снижает либидо

В другой работе говорится, что недосып снижает уровень тестостерона – гормона, необходимого для сексуального возбуждения. Наиболее активно он вырабатывается во время фазы быстрого сна.

Эксперимент с участием более 170 американских студенток показал: всего один дополнительный час сна повышает не только сексуальное желание, но и вероятность секса на следующий день.

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