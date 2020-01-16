Как нехватка денег разрушает ваше здоровье

Многие в современном ритме жизни сталкиваются со стрессовыми ситуациями. Часто одной из причин трудностей является сложное материальное положение. Что происходит с вашим мозгом и телом, когда вы переживаете из-за проблем с деньгами – читайте в материале.

Об этом пишет издание Huffington Post. Кредитная компания Credit Sesame в недавнем опросе показала печальную статистику, что 82% тех людей, которые имеют проблемы с закрытием долга на кредитной карточке – испытывают стресс, 40% – стыд, а четверть опрошенных признались, что даже плакали из-за этой ситуации.

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Если вы когда-нибудь сталкивались с материальными трудностями, вы понимаете, какой стресс вызывает нехватка денег – от нарушения психического здоровья до серьезных заболеваний.

Сбой в организме

Ощущение стресса от недостатка денег, по мнению клинического психолога из Чикаго Эйми Дарамуса, может привести и к мышечному напряжению, и к серьезной боли. Это также ухудшает работу иммунной системы, делая вас более уязвимыми перед многими другими заболеваниям.

"Это может вызвать головную боль и боль в животе, даже если вы сознательно не чувствуете стресса", – отметил психолог.

Вы начинаете принимать импульсивные решения

Финансовый стресс может влиять на вашу концентрацию и навыки решать проблемы. Так, обычно вы принимаете рациональные решения, однако в сложных условиях вы переживаете или паникуете о своем материальном положении, и поступки становятся более импульсивными.

Психическое здоровье

Постоянные заботы о деньгах могут привести к депрессии, серьезным психологическим заболеваниям и даже к суицидальным мыслям.

Издание показывает результаты опроса американцев, которые имели долг от тысячи долларов. 38% респондентов сказали, что их затруднительное материальное положение мешало спать ночью. 48% людей согласились с тем, что их долг негативно влияет на оптимизм, тогда как 47% отметили о проблемах с самооценкой.

Физические недуги

"Когда уровень адреналина и кортизола постоянно повышается, происходит физиологическое разрушение. В результате, у многих людей с хроническим стрессом наблюдается большее количество сердечных заболеваний, диабета, хронических проблем со сном и других проблем со здоровьем", – убеждает калифорнийский клинический психолог Карла-Мерри Мэнли.

Появляются вредные привычки

Борьба с финансовыми проблемами может повысить уязвимость человека к употреблению наркотических веществ и алкоголя. Исследование, которое провела Школа общественного здоровья в Государственном университете Нью-Йорка, показало, что чаще всего наркомания возникает именно из-за материальных трудностей.

У людей, живущих в бедности, ситуация самая сложная

Наихудшие последствия для здоровья имеют взрослые и дети, которые живут на грани бедности, ведь невозможно удовлетворить основные потребности – дом, еду, одежду, лекарства.

Опасная среда, сложные жизненные ситуации и неправильное питание могут привести к повреждению мозга, которые трудно исправить... А это значит, что ребенок может иметь нарушение мышления и принятия решений, плохое внимание и концентрацию,

– добавил Дарамус.

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