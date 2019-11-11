Как нельзя лечить кашель и почему

Аптека предлагает целый арсенал препаратов, которые обещают быстрое избавление от всех симптомов простуды, учитывая кашель.

Почему опасно самостоятельно назначать себе лечение и какими методами не стоит лечить кашель рассказала врач Елена Смирнова.

Читайте также: Виды кашля: какой самый опасный и как лечить

Будьте осторожными с препаратами от кашля

Во время вирусных инфекций подавлять кашель не рекомендуется, ведь таким образом вы препятствуете выведению мокроты из организма. Тем более, что сухой и влажный кашель лечатся различными средствами, а влажный нельзя подавлять вообще, ведь тогда дыхательные пути забьются слизью.

Когда дыхательные пути забиваются слизью, болезнь начинает прогрессировать, что может привести к осложнениям.

Почему опасно самостоятельно выбирать антибиотики

Перед началом приема антибиотиков обязательно нужно узнать, какие бактерии преобладают в организм, ведь разные препараты воздействуют на конкретные патогены. Прежде чем принимать антибиотики – сначала нужно установить возбудитель кашля.



Как нельзя лечить кашель

Сочетание муколитиков и средств от кашля

Муколитические и противокашлевые препараты разжижают мокроту и стимулируют парасимпатическую нервную систему бронхов. Они облегчают процесс выведения мокроты, но без кашля это невозможно.

Именно поэтому нельзя одновременно принимать муколитические препараты с противокашлевыми, ведь они подавляют кашлевой рефлекс.

Почему не стоит прогревать грудь и дышать над картошкой

Некоторые мамы любят растирать горячительными мазями грудь своих детей, а также накладывать горчичники. Однако если заболевание инфекционное и протекает с отеком слизистой, лишнее тепло только ухудшит состояние больного.

Прогревать верхнюю часть груди опасно, ведь рядом расположены лимфатические узлы, щитовидная железа и сосуды сердца. Лучше заменить "прогревание" теплыми напитками.

Что касается ингаляций, то в домашних условиях трудно добиться нужной температуры прогрева. Благодаря кастрюле с картошкой вы рискуете обжечь дыхательные пути. Ожог дыхательных путей может привести к лишению защитного механизма, вследствие чего кашель лишь усилится.

Вывод: в лечении кашля есть много тонкостей и в них может разобраться только опытный врач. Поэтому при появлении первых симптомов заболевания стоит идти не в аптеку, а в поликлинику.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.