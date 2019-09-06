Как нельзя воспитывать ребенка с аутизмом

Дети с аутизмом – особым развитием нервной системы – имеют трудности с социализацией в обществе, а также с общением и взаимодействием с другими людьми.

Инна Сергиенко – мама 11-летнего Миши, у которого аутизм. Ради него женщина создала международную организацию "Ребенок с будущим".

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В эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 Инна Сергиенко рассказала об особенностях воспитания ребенка с аутизмом.

Как нельзя воспитывать "детей дождя"

1. Не врите

Дети с аутизмом честные, они не умеют врать. Они могут воспринимать все слова буквально. Если таких детей обмануть, то вы можете потерять их доверие.

Им необходимо много времени, чтобы информацию проработать, собрать, обработать и выдать наружу. Они не понимают, для чего еще что-то придумывать. Дети с аутизмом также не понимают, почему многие темы табуированные, почему нельзя спросить, к примеру, о смерти.

2. Не скрывайте ребенка от общества

Поведение ребенка с аутизмом общество воспринимает трудно, поэтому семья замыкается в себе. Но дети такие вещи чувствуют. И если родители будут скрывать ребенка/не гулять там, где другие дети/стесняться, то успеха в адаптации ребенка не будет.

Инна Сергиенко советует не стесняться, не бояться реакции других людей. Пусть другие люди думают о своих детях и внуках.

Инна Сергиенко "Дети с аутизмом тонко такие вещи чувствуют. И если мама или папа стесняются их – никакого успеха не будет. Важно не стесняться, не бояться осуждения "что люди скажут". Люди пусть думают о своих детях и внуках, и ими занимаются. Нельзя недооценивать ребенка. Например, спрашивают ребенка: "Как тебя зовут?". А мама сразу: его зовут Дима, он не умеет говорить".

Не стоит пытаться отвечать за ребенка с аутизмом и показывать, что он не может сделать это самостоятельно. Ребенка нужно стимулировать, показывайте, рассказывайте, что это к нему обращаются, им интересуются, если ребенок не может ответить.

После того, как Миша начал говорить, Инне пришлось забыть все его жесты, чтобы он начал говорить. Но это следует делать в границах, которые малыш способен преодолеть и чувствовал свои успехи. Например, если может сказать два слова: "Дай сок", нужно спросить третье: "Какой сок?".

3. Не общайтесь с ребенком только в стиле принеси/подай

В повседневном общении не стоит акцентировать внимание на просьбах. Будет складываться впечатление, что с ребенком не говорят, а приказывают. А ребенок не говорит, потому что не понимает, для чего ему это.



Не общайтесь с ребенком только в стиле принеси/подай

4. Не недооценивайте интеллект ребенка

Не общайтесь с шестилетним ребенком с аутизмом как с трехлетним. Ребенку просто не будет интересно говорить со взрослыми. Объясняйте ему сложные вещи, не ограничивайте его в информации, особенно, если он что-то будет спрашивать.

Больше о том, как понять, что у ребенка аутизм и к каким врачам обращаться – читайте в материале Здоровье 24.

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