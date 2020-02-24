Как неудачные отношения влияют на выбор следующего партнера

Череда неудач в романтических отношениях заставляет людей снижать планку при выборе следующего партнера.

Об этом говорится в исследовании психологов Университета Западного Онтарио (США).

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Как проходило исследование

На начало исследования у всех 425 добровольцев от 16 до 73 лет не было пары. В течение полугода участники исследования ежемесячно проходили тесты.

Больше всего психологов заинтересовали ответы 208 испытуемых, которые в течение шести месяцев не находились в романтических отношениях.



Предыдущие отношения могут негативно повлиять на самооценку / unsplash.com

Участники, которые сразу замечали свои лучшие стороны и у потенциального партнера искали положительные черты. Они не соглашались на компромиссы.

Результаты исследования

За полгода, пока шло исследование, некоторые участники пережили невзаимные чувства. Отказ заметно ударил по их самооценке: к будущему партнеру они имели заниженные требования, поскольку сомневались в собственной привлекательности.

Интересно, что на требования, которые участники выдвигали к партнеру, никак не повлиял удачный опыт, когда им ответили взаимностью. Также оказалось, что за время исследования мужчины получили больше обратной связи (как отказов, так и взаимности), чем женщины.

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