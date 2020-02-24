24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Как неудачные отношения влияют на выбор следующего партнера

- Читати новину українською
Как предыдущие отношения влияют на выбор партнера / Unsplash

Череда неудач в романтических отношениях заставляет людей снижать планку при выборе следующего партнера.

Об этом говорится в исследовании психологов Университета Западного Онтарио (США).

Также по теме: Первая любовь ребенка: как реагировать родителям

Как проходило исследование

На начало исследования у всех 425 добровольцев от 16 до 73 лет не было пары. В течение полугода участники исследования ежемесячно проходили тесты.

Больше всего психологов заинтересовали ответы 208 испытуемых, которые в течение шести месяцев не находились в романтических отношениях.

Попередні відносини можуть негативно вплинути на самооцінку
Предыдущие отношения могут негативно повлиять на самооценку / unsplash.com

Участники, которые сразу замечали свои лучшие стороны и у потенциального партнера искали положительные черты. Они не соглашались на компромиссы.

Результаты исследования

За полгода, пока шло исследование, некоторые участники пережили невзаимные чувства. Отказ заметно ударил по их самооценке: к будущему партнеру они имели заниженные требования, поскольку сомневались в собственной привлекательности.

Интересно, что на требования, которые участники выдвигали к партнеру, никак не повлиял удачный опыт, когда им ответили взаимностью. Также оказалось, что за время исследования мужчины получили больше обратной связи (как отказов, так и взаимности), чем женщины.

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Прогноз от синоптика: как долго продержится непогода
24 февраля
Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Новости Здоровье Психология Семья
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
22 февраля 09:30 Как не купить фальсифицированные лекарства и что делать, если это произошло
Олександр Бевза
20 февраля 13:48 Арбидол и коронавирус: действительно ли советский препарат может вылечить Covid-19
Олександр Бевза
20 февраля 08:20 "Моя хата с краю": почему украинцы, выступающие против эвакуации людей из Уханя – неправы
Олександр Бевза
17 февраля 19:06 Паллиативная помощь: что это, для кого создана и где ее получить
14 февраля 09:00 Задушить любовью: как не перейти черту между любовью и паразитизмом
Олександр Бевза
Новости
Больше новостей
Залиште відгук