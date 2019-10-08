Как нужно бриться, чтобы избежать раздражения

В зависимости от типа кожи, бритье может быть или обычным будничным процессом, или же рискует превратиться в настоящее адское испытание. Как бриться, если у вас чувствительная кожа – читайте дальше.

Врач-дерматолог Виктория Миронюк поделилась рядом советов о том, как правильно бриться, чтобы избежать проблем с кожей.

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Как бриться без раздражения

Прежде чем бриться, смочите и очистите лицо теплой водой – это смягчит кожу. Как вариант, можно сделать перед бритьем компресс чистым полотенцем, смоченным теплой водой. Однако лучшим способом смягчить кожу является душ. Поэтому попробуйте бриться сразу после него, поскольку кожа будет теплой и влажной, а также без омертвелых клеток, которые могут "забивать" лезвие бритвы.

На очищенную кожу нанесите крем для бритья или гель. Если у вас очень сухая или чувствительная кожа, найдите гель, который подходит для типа конкретно вашей кожи (сухая, чувствительная и т. п).

Брейтесь лишь в направлении роста волос . Это важный шаг, чтобы избежать порезов, а также не спровоцировать возникновение фолликулитов и вросших волосинок.

Промывайте лезвие бритвы после каждого применения. Кроме того, не забудьте менять одноразовые станки бритвы после 5-7 использований, чтобы минимизировать раздражение через тупое лезвие.

Храните бритву в сухом месте. Убедитесь, что ваша бритва полностью высыхает, ведь во влажной среде размножаются бактерии. Ни в коем случае не оставляйте бритву в душе или на мокрой раковине.



Как бриться, чтобы не было раздражения

Бритье с акне

Мужчинам с акне, следует быть особенно осторожными во время бритья, ведь лезвие может раздражать вашу кожу, провоцируя сильные высыпания.

Попробуйте поэкспериментировать с электрическими или одноразовыми бритвами , чтобы увидеть, что лучше всего подходит для вас.

Используйте бритву с острым лезвием.

При сикозе и других гнойных заболеваниях кожи стоит отказаться от бритья на некоторое время.

Если у вас есть склонность к врастанию волосков, периодически пользуйтесь кислотными средствами . Это поможет омертвевшим клеткам быстрее отшелушиваться.⠀

Лечебные средства и увлажняющие лосьоны можно наносить через 15-20 минут после бритья.

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