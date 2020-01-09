Как облегчить боль при родах: советы гинеколога

Болевые ощущения при родах – это естественный процесс, из-за которого многие женщины боятся рожать в первый и последующие разы. Однако врачи уверяют, что не стоит волноваться из-за сильной боли, ведь существует немало техник, которые могут облегчить роды.

Акушер-гинеколог Ольга Белоконь отметила, выбор женщины насчет облегчения боли при родах зависит от культурных и религиозных убеждений, технических возможностей роддома, профессионализма врача акушера-гинеколога и анестезиолога, болевого порога и тому подобное. В то же время врач заявила, что в 21 веке женщины имеют право выбирать медикаментозные способы облегчения боли при родах, если это их личное желание.

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"Золотым стандартом является эпидуральная анестезия. У нее есть преимущества и недостатки, а также побочные эффекты", – отметила Белоконь.

Как рекомендует акушер-гинеколог, не стоит бояться родов, а лучше всего – обсудить с врачом способы облегчения родов, которые подойдут лучше всего. Популярными техниками остаются немедикаментозные способы, направленные на отвлечение от боли – "переключение" внимания на другие вещи.

Как облегчить боль при родах: немедикаментозные способы

1. Дыхательные техники

Контролируемое дыхание может отвлекать женщину от боли, прерывать передачу болевых импульсов в мозг, стимулировать выработку эндорфинов и сделать роды позитивным процессом.

Акушер-гинеколог Ольга Белоконь "Это (дыхательные техники – Здоровье 24) бесплатно, абсолютно безвредно и почему бы не попробовать... Желательно, чтобы дыхание было сознательным и не использовалось само по себе, а в сочетании с другими методами облегчения боли (партнерские роды, массаж, душ, свободное положение во время родов и т.д.)".

2. Метод Брэдли

Метод Брэдли также известный названием "Тренировка к родам с мужем". Это естественный подход к рождению ребенка, в котором активное участие принимает отец будущего малыша. Последователи этого метода считают, что при надлежащей помощи и поддержке мужа женщина может родить ребенка без хирургических вмешательств.

"Фокус нацелен на правильное питание и физические упражнения во время беременности, релаксацию, глубокое дыхание", – добавила акушер-гинеколог.

3. Свободное положение при родах

В роддоме женщина имеет право свободного передвижения во время родов и выбора положения для рождения ребенка.

4. Поддержка профессионалов или родного человека

При родах любая женщина ожидает психологическую поддержку. Поэтому с каждым годом становятся все популярнее партнерские роды. Также это может быть помощь акушерки, доулы (помощница во время беременности и при родах, оказывает практическую, информационную и психологическую поддержку), или родных людей – мамы, сестры и тому подобное.

5. Массаж поясницы, ног

6. Использование пакетов со льдом или грелок на поясницу или другие части тела

Известно, что холод помогает снимать боль. Поэтому беременным рекомендуют обернуть лед в полотенце и приложить на поясницу, зону декольте, шею или плечи.



Как облегчить боль при родах / Unsplash

7. Визуализация

Также при родах может помочь метод визуализации – представление себя в каком-то приятном месте, например, на пляже или в лесу.

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