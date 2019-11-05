Как очистить кровь: какие методы существуют и насколько они эффективны

Самый распространенный метод очистки крови под действием ультрафиолета. Эти процедуры в области альтернативной медицины малоизвестны за пределами постсоветских стран.

Откуда появились такие методы?

Идея о том, что кровь можно "почистить" возникла в начале 20 века. Датский врач Нильс Рюберг Финзен страдал от кожного туберкулеза и ставил на себе эксперименты, чтобы найти лекарство.

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Принимая солнечные ванны, врач обнаружил, что ультрафиолет может убивать микробы и стимулировать восстановление тканей. В 1903 году Финзен получил за свое открытие Нобелевскую премию. Правда, через год он умер от кожного туберкулеза: так выяснилось, что светолечение – не такое уж эффективное средство.

В 1929 году появились данные, что облучение кожи ультрафиолетом помогло при лечении рожи кожы. Врач Эммет Нотт предположил, что благоприятное влияние ультрафиолета можно объяснить облучением крови, циркулирующей в поверхностных капиллярах. Чтобы облучать кровь было удобнее, Нотт сконструировал специальную камеру с прозрачными стенками, в которую забирали часть крови, просвечивали ультрафиолетом и возвращали в кровеносные сосуды.



Очищение крови нужно только тяжелобольным людям

Сначала Нотт экспериментировал на зараженных стафилококком собаках. В результате он пришел к выводу, что для лечебного эффекта достаточно облучить всего 5-7% от всего объема крови, в организме. Хотя доказательств, что облучение помогает убивать микробов в крови, не было, в 1935 году камеру впервые попробовали на людях. По словам авторов изобретения, облучение помогло пациенту с заражением крови.

Никаких строгих исследований эффективности методики не проводилось: все статьи, посвященные лечению с помощью аппарата – просто рассказы разных врачей о том, как они применяли камеру для облучения крови на своих пациентах.

Затем началась эра антибиотиков. Они помогали гораздо эффективнее, чем облучение ультрафиолетом. И в официальных клиниках США и Европы об облучении крови успешно забыли.

Сегодня в каких иностранных официальных клинических рекомендациях метода UBI нет, а FDA считает аппараты для облучения крови "мошенническим медицинским оборудованием". За торговлю UBI-аппаратами, которые по заявлению производителя должны лечить ВИЧ и СПИД, президент сети клиник IMC Уильям Еберлин получил два года условно.

На Западе метод не исчез окончательно только потому, что его взяли на вооружение сторонники альтернативной медицины. Например, облучить кровь ультрафиолетом можно в университете Флориды в центре интегративной медицины. Кроме UBI процедур, в этом центре предлагают лечить рак высокими дозами витамина С, проводить реминерализацию организма, и записываться на иглоукалывание.

А как же тогда очищать кровь?

Искусственно очищать кровь нужно только людям с тяжелыми болезнями – например, при заражении крови. Во всех медицинских устройствах кровь пропускают через фильтр или сорбент, на котором оседают белки, отходы и бактериальный яд, а потом ее возвращают в сосуды.

Печень и почки здоровых людей вполне справляются с очисткой, и в дополнительной помощи в виде особых "чистых" продуктах и БАДах не нуждаются.

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