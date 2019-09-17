Как оказать первую помощь беременной

Главное помнить – при оказании медицинской помощи беременной мы спасаем двоих – и мать, и плод. Поэтому стоит быть очень осторожными.

Во время беременности в организме женщины происходит масса изменений – увеличивается объем циркулирующей крови, сердце качает сильнее и больше, рассказала врач анестезиолог-реаниматолог Инна Лосева.

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Самое заметное из изменений – это увеличение живота. Увеличивается он из-за роста плода внутри матки. И как легко догадаться, увеличенная матка может "сжимать" некоторые другие органы.

Как оказывать первую медицинскую помощь беременным

При беременности более 20 недель матка может сдавливать нижнюю полую вену и аорту, если женщина лежит горизонтально на спине.



Беременную женщину перед массажем сердца нужно перевернуть на левый бок

Это приведет к снижению возврата венозной крови к сердцу, это снизит количество крови, которую вкачивает сердце, а значит, меньше крови будет притекать и к плоду. Если проводится непрямой массаж сердца в таком положении, его эффективность резко снижается.

Поэтому, чтобы предотвратить сдавливание сосудов, положите женщину на левый бок. Если спасателей двое, один может, стоя на коленях, поддерживать женщину на боку на своих бедрах.

Массаж сердца делается так же, как и другим людям. 30 компрессий грудной клетки и 2 искусственных вдоха.

И самое главное – скорее обратиться за помощью! Без акушера и неонатолога рядом помочь очень сложно.

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