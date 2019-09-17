Как оказать первую помощь беременной

27 Читати новину українською
Экстренная помощь беременным
Экстренная помощь беременным / pixabay.com

Главное помнить – при оказании медицинской помощи беременной мы спасаем двоих – и мать, и плод. Поэтому стоит быть очень осторожными.

Во время беременности в организме женщины происходит масса изменений – увеличивается объем циркулирующей крови, сердце качает сильнее и больше, рассказала врач анестезиолог-реаниматолог Инна Лосева.

Читайте также: Как психологически подготовиться к родам: 7 указаний

Самое заметное из изменений – это увеличение живота. Увеличивается он из-за роста плода внутри матки. И как легко догадаться, увеличенная матка может "сжимать" некоторые другие органы.

Как оказывать первую медицинскую помощь беременным

При беременности более 20 недель матка может сдавливать нижнюю полую вену и аорту, если женщина лежит горизонтально на спине.

Вагітну жінку перед масажем серця потрібно перевернути на лівий бік
Беременную женщину перед массажем сердца нужно перевернуть на левый бок

Это приведет к снижению возврата венозной крови к сердцу, это снизит количество крови, которую вкачивает сердце, а значит, меньше крови будет притекать и к плоду. Если проводится непрямой массаж сердца в таком положении, его эффективность резко снижается.

Поэтому, чтобы предотвратить сдавливание сосудов, положите женщину на левый бок. Если спасателей двое, один может, стоя на коленях, поддерживать женщину на боку на своих бедрах.

Массаж сердца делается так же, как и другим людям. 30 компрессий грудной клетки и 2 искусственных вдоха.

И самое главное – скорее обратиться за помощью! Без акушера и неонатолога рядом помочь очень сложно.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
День осеннего равноденствия в 2019 году: дата и время
сегодня
3025
Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Беременность и роды
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как покупать лекарства дешевле в любой аптеке: пошаговая инструкция
сегодня 17:47 Как покупать лекарства дешевле в любой аптеке: пошаговая инструкция
136
Что такое подагра: симптомы, причины и лечение болезни
14 сентября 16:40 Что такое подагра: симптомы, причины и лечение болезни
Оксана Вербіцька 139917
Тест на обсессивно-компульсивное расстройство
11 сентября 09:00 Тест на обсессивно-компульсивное расстройство
1428
Горечь во рту: почему возникает и что делать
10 сентября 12:48 Горечь во рту: почему возникает и что делать
Олександр Бевза 55522
Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
8 сентября 08:55 Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
Олександр Бевза 6058
Новости
Больше новостей
Залиште відгук