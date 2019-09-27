Как оказать первую помощь при приступе эпилепсии: видеоинструкция

Эпилепсия считается одним из самых распространенных хронических неврологических заболеваний человека. Во время нападения человек нуждается в помощи. Поэтому важно знать, как действовать.

Существует миф, что во время эпилептического приступа нужно вставлять в рот ложку. Этого делать не нужно, это может навредить человеку с эпилепсией, рассказала невролог Ольга Кельн.

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Как оказать первую помощь при эпилептическом приступе?

Позаботьтесь о том, чтобы человек не получил травму; Положите на ровную поверхность; Поверните на бок; Зафиксируйте время начала приступа; Вызовите "скорую", обязательно сообщите, что происходит с человеком; Зафиксируйте время окончания нападения; Не делайте попыток открыть рот – зубы, как правило, сжаты.

Эпилепсия – симптомы Судороги, потеря сознания, падение. Причиной возникновения такого гиперактивного участка может быть травма головы, инсульт, менингит и другие заболевания.

Большинство считает, что человеку, у которого случился приступ эпилепсии, необходимо разжать зубы и вставить между ними любой предмет, чтобы он не подавился языком. Однако язык напряжен, он никак не сможет запасть и перекрыть дыхательные пути. Во время приступа человек может прикусить лишь его кончик. Крови немного, однако со смешанной вспененной слюной выглядит как серьезное повреждение. Но это не несет особой опасности и этот орган заживает достаточно быстро.

Также не следует физически сдерживать судороги, а лучше просто защитите человека от возможных травм. Встаньте на колени рядом с головой пострадавшего и положите под голову что-то мягкое, чтобы голова не стукалась о землю. Когда судороги закончатся, аккуратно положите человека на бок. После судорог человек сразу засыпает, не придя в сознание. Этого не стоит бояться и путать с потерей сознания.

В большинстве случаев приступ проходит самостоятельно. Вводить лекарство нужно, если приступ длится более 5 минут. Госпитализация после приступа нужна не всегда. Состояние оценивается сотрудниками "скорой помощи" и дежурного врача приемного отделения.

Если приступ произошел впервые, лучше сделать КТ головного мозга и исключить новообразования.

Что делать, если вы стали свидетелем эпилепсии: видео

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