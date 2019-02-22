Как оказать первую помощь при травме шеи

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Первая помощь при травмах шеи
Первая помощь при травмах шеи / woman.ru

Травма шеи, перелом шейного отдела позвоночника, разрыв спинного мозга – чрезвычайно тяжелые травмы. Здесь вы узнаете, что нужно и не нужно делать, чтобы спасти человеку жизнь при такой травме

Не бывает такого, что происходит перелом и разрыв одномоментно (хотя есть исключения). Человек сначала ломает позвоночник, а уже потом ему разрывают спинной мозг в случаях, когда неправильно вытаскивают из авто, или транспортируют, рассказал глава Всеукраинского союза парамедиков Ярослав Вус.

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Итак, чтобы не навредить человеку с травмой шеи, перед его транспортировкой нужно обездвижить шею. Это является стандартом работы всех экстренных служб.

В каких случаях есть подозрение травмы шеи

  1. Вода – все, кто получил травму в воде, то есть прыжки с моста, лодки, пирса. Парамедики ее назвиают "травмой ныряльщика".
  2. Все участники ДТП – велосипедисты, скейтеристы и другие -исты. Все, кто находился в автомобиле во время ДТП, имели риск получить травму шеи.
  3. Высота – любые падения с высоты, включая падения с высоты вашего роста.
  4. Все те случаи, когда вы не были свидетелем травмы.

Во всех этих случаях следует сначала обездвижить шейный отдел позвоночника, а уже потом транспортировать.

Для фиксации используют шейный воротник, или шину San Splin. Это неотъемлемые компоненты автомобильной аптечки. Если у вас нет специальных средств – удерживайте голову пациента в том положении, в каком нашли.

Важно! Не вытаскивайте людей из машины до приезда медиков, если им ничего не угрожает! Подголовник в вашем авто не для комфорта, а для вашей безопасности, настройте его правильно.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Медицина
Источник: Здоров'я 24
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