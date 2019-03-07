Как оказать первую помощь при утоплении

Утопление – это перекрытие дыхательных путей водой, илом или грязью. Смерть в случае утопления может наступить в течение 1-3 минут вследствие прекращения поступления в легкие кислорода, что называют асфиксией (удушьем), или же мгновенно.

Неэффективно переворачивать человека или класть через колено. Потому что подавляющее количество утоплений это – так называемые, «сухие утопления». Состояние, при котором человек утонул, но в легких нет воды.

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Такое состояние возникает вследствие попадания на голосовые связки или вагус холодной или грязной воды, после чего сразу же смыкаются голосовые связки. Воды в легких нет, но человек дышать не может, потому что дыхательные пути перекрыты.

Когда перевернуть человека вверх тормашками, вода таки будет вытекать. Но из желудка.

Как спасать человека, который тонет:

1. Если вы увидели, что человек идет под воду – не спешите сразу к нему. Потому как утонете вдвоем, даже если вы супер пловец. Дождитесь, пока человек потеряет сознание, а уже тогда спасайте его. Или же бросьте человека то, что плавает – круг, баклашка и тд.

2. Помните о травме шейного отдела позвоночника!

3. Достали человека из воды, фиксируете голову, проверяете дыхание, и при его отсутствии – сердечно-легочная реанимация.



Периодически, когда в ротовой полости скопилась пена, переворачивайте пациента на бок и очищайте ротовую полость, продолжайте реанимацию. Реанимация должна проводиться на твердой и ровной поверхности!

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