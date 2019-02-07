Как определить, инфицированы ли вы вирусом папилломы, который может вызывать рак

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Как определить, инфицированы ли вы вирусом папилломы, который может вызывать рак
Как определить, инфицированы ли вы вирусом папилломы, который может вызывать рак / seton.net

Вирус папилломы является наиболее распространенной инфекцией, передающейся половым путем. При этом часто присутствие вируса человек не замечает, поскольку не возникает заметных изменений.

Врач акушер-гинеколог Марьяна Тенета и врач-генетик, акушер-гинеколог Медицинского центра "Медикавер" Наталья Козак в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 назвали симптомы вируса папилломы человека (ВПЧ).

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По словам врача Натальи Козак, ранних признаков и симптомов, которые могли бы насторожить женщину по поводу онкопроцесса на шейке матки, нет.

 
Гинеколог Наталья Козак
"Возможена сыпь на половых органах, как у женщин, так и у мужчин, но это не является самым первым признаком. Если папилломы на половых органах появились, нужно обратиться к врачу (гинекологу или урологу)".

Вирус можно обнаружить только при проведении лабораторных исследований:

• цитологическое исследование мазка шейки матки или ПАП-тест – является "золотым стандартом" в диагностике рака шейки матки;
• определение типов ВПЧ с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) на предмет инфицированности;
• кольпоскопия;
• биопсия;
• выскабливание цервикального канала.

При проведенні яких лабораторних обстежень можна виявити вірус папіломи
При проведении каких лабораторных исследований можно обнаружить вирус папилломы

ПАП-тест медики рекомендуют делать через 2-3 года после того, как вы начали половую жизнь. За это время рак не успеет развиться, даже если ВПЧ уже атаковал организм. Если ПАП-тест отрицательный, то следующий нужно сделать через два года и придерживаться этой периодичности до 30 лет.

После 30 лет, кроме ПАП-теста, надо сдать также анализ на вирус папилломы 16 и 18 типа (так как до 30 лет этот тип вируса выводится из организма самостоятельно).

Для того, чтобы выявить рак шейки матки на начальной стадии, нужно сдавать цитологическое исследование мазка шейки матки каждые 1-2 года. После 40 лет внимательность к своему организму необходимо увеличить вдвое и проходить скрининг каждый год.

 
Гинеколог Марьяна Тенета

"Во время обследования врач специальной щеточкой берет небольшое количество клеток с шейки матки и отправляет в лабораторию. С помощью этого анализа можно выявить инфекцию, воспаление или патологические изменения эпителия шейки матки.

При выявлении патологических изменений проводят кольпоскопию. Для этого используют прибор, позволяющий под большим увеличением детально осмотреть шейку матки".

Если выявлены какие-то изменения ткани, тогда делают биопсию, а при необходимости выскабливание цервикального канала.

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Теги: Здоровье Лечение Женское здоровье Инфекция Онкозаболевания
Источник: 24 Канал
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