Как определить мужчину-изменщика

Ученые из Университета Западной Австралии рассказали, как определить неверных мужчин по лицу.

В исследовании приняли участие более 750 мужчин и женщин. Всем им предложили изучить 180 мужских и женских фото с нейтральным выражением лица, пишет Daily Mail.

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До этого люди на фото рассказали, изменяли ли они когда-нибудь своему партнеру.

Эксперимент показал, что такой способ распознавания измены подходит только для мужчин, поскольку женщины никак не выдают себя. Почти каждый пятый смог определить изменщика-мужчину, но практически никто не угадал неверных женщин.

Ученые предположили, что такой результат обусловлен эволюцией, так как мужчины узнают по лицам соперников, способных изменить с другой женщиной. Женщины же высчитывают партнеров, которые не готовы к созданию семьи.

В результате выяснилось, что наиболее склонны к измене мужчины с грубоватыми, брутальными чертами лица: массивной нижней челюстью, выступающими надбровными дугами и тонкими губами.

А вот ухоженные мужчины с более мягкой внешностью гораздо реже изменяли.

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