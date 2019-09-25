Как определить плохого врача: действенные советы

Плохой врач не следит за тенденциями в медицине. Поэтому его просто определить благодаря диалогу и препаратам, которые он выписывает пациентам.

Здоровье 24 собрал для вас несколько подсказок, чтобы вы знали, после каких слов стоит сменить врача.

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Кишечные расстройства из-за антибиотиков возникают у 11-20% пациентов. Обычно они не сопровождаются повышенной температурой и даже не требуют лечения.

Кишечная флора восстанавливается самостоятельно, поэтому назначать пробиотики лишь из-за использования антибиотиков не нужно.

Это подтверждают руководства Коллегии гастроэнтерологов США и Общества инфекционистов США.

Болезни "дисбактериоз" не существует, ведь это состояние кишечной микрофлоры, а именно – микробный дисбаланс. Ставить такие диагнозы – то же, что называть снижение иммунитета – болезнью.

Это же касается вегетососудистой дистонии, которую любят диагностировать у подростков или людей старшего возраста. В Международной классификации болезней такого заболевания не существует вообще.

Эти "диагнозы" – лишь группа симптомов, которые возникают вследствие одной или нескольких болезней.

Есть специальные иммуномодуляторы, которые влияют на структуру ДНК. В Европе и США их используют для лечения серьезных заболеваний, в частности, в онкологии.

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Иммуномодуляторы, которые обычно назначают наши врачи, не имеют с ними ничего общего и относятся к препаратам с недоказанной эффективностью.

Это просто проверить – можно зайти на сайт Международной базе клинических исследований или Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов и поискать по названию. Если его там нет, этот медикамент брать не стоит, а в следующий раз лучше посетить другого врача.

Гомеопатические средства не несут прямого вреда здоровью, однако ведут к неприятным последствиям, особенно если ими заменяют традиционное лечение.

Обычно, сторонники гомеопатии не советуют родителям делать прививки детям, чем ставят под угрозу их здоровье.

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Эффективность гомеопатии не доказана. Единственное, чем она может помочь – эффектом плацебо.

Иммунитет можно повысить только изменением образа жизни, а не таблетками или витаминами.

Если врач выписывает антибиотики, когда вы уже несколько дней проходите курс лечения, но "ничего не помогает" – бегите. У антибиотиков есть четкие показания и он должен их знать.

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