Как определить плохого врача: действенные советы

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Советы плохого врача
Советы плохого врача / unsplash.com

Плохой врач не следит за тенденциями в медицине. Поэтому его просто определить благодаря диалогу и препаратам, которые он выписывает пациентам.

Здоровье 24 собрал для вас несколько подсказок, чтобы вы знали, после каких слов стоит сменить врача.

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Назначает антибиотики вместе с пробиотиками

Кишечные расстройства из-за антибиотиков возникают у 11-20% пациентов. Обычно они не сопровождаются повышенной температурой и даже не требуют лечения.

Кишечная флора восстанавливается самостоятельно, поэтому назначать пробиотики лишь из-за использования антибиотиков не нужно.
Это подтверждают руководства Коллегии гастроэнтерологов США и Общества инфекционистов США.

Ставит диагнозы ВСД и дисбактериоз

Болезни "дисбактериоз" не существует, ведь это состояние кишечной микрофлоры, а именно – микробный дисбаланс. Ставить такие диагнозы – то же, что называть снижение иммунитета – болезнью.

Это же касается вегетососудистой дистонии, которую любят диагностировать у подростков или людей старшего возраста. В Международной классификации болезней такого заболевания не существует вообще.

Эти "диагнозы" – лишь группа симптомов, которые возникают вследствие одной или нескольких болезней.

Выписывает иммуномодуляторы

Есть специальные иммуномодуляторы, которые влияют на структуру ДНК. В Европе и США их используют для лечения серьезных заболеваний, в частности, в онкологии.

Иммуномодуляторы, которые обычно назначают наши врачи, не имеют с ними ничего общего и относятся к препаратам с недоказанной эффективностью.

Это просто проверить – можно зайти на сайт Международной базе клинических исследований или Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов и поискать по названию. Если его там нет, этот медикамент брать не стоит, а в следующий раз лучше посетить другого врача.

 

Назначает гомеопатические препараты

Гомеопатические средства не несут прямого вреда здоровью, однако ведут к неприятным последствиям, особенно если ими заменяют традиционное лечение.
Обычно, сторонники гомеопатии не советуют родителям делать прививки детям, чем ставят под угрозу их здоровье.

Эффективность гомеопатии не доказана. Единственное, чем она может помочь – эффектом плацебо.

Повышает иммунитет таблетками

Иммунитет можно повысить только изменением образа жизни, а не таблетками или витаминами.

Назначает антибиотики на третий день болезни

Если врач выписывает антибиотики, когда вы уже несколько дней проходите курс лечения, но "ничего не помогает" – бегите. У антибиотиков есть четкие показания и он должен их знать.

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Теги: Здоровье Лечение Больница Профилактика заболеваний Новости Здоровье Медицина
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