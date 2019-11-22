Как определить силу мышц тазового дна: тест

Для того, чтобы узнать силу мышц тазового дна, нужно выполнить пальцевую перинеометрию. Именно этот тест используют гинекологи – не переживайте, это совсем не сложно.

Как определить силу мышц тазового дна рассказала гинеколог Сарина Нюркина.

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Важно: перинеометрию нужно выполнять утром, имитируя положение на гинекологическом кресле, расслабить живот, но не тужиться.

Как узнать силу мышц тазового дна

Введите указательный и средний пальцы во влагалище на 3-4 сантиметра. Попробуйте сжимать влагалищем пальцы и оцените их силу, чтобы определиться с дальнейшей тактикой.



Определить силу мышц тазового дна не так сложно, как кажется

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Оценивайте силу сокращения от 0 до 5 по Оксфордской шкале для оценки силы мышц тазового дна:

Нет заметных сокращений.

Едва ощутимые сокращения, мерцающие сокращения, не видимые при осмотре промежности

Слабые или четко ощутимые сокращения. Чувствуется небольшое давление на пальцы.

Умеренная мышечная сила сокращения. Ощутимое движение вперед и вверх.

Нормальные мышечные сокращения. При небольшом сопротивлении пальцем возможно движение вперед и вверх. Мышечный жим вокруг пальцев (круговое давление) может ощущаться в двух фаланг пальца (3-4 сантиметра). Указательный и средний пальцы во влагалище прижаты друг к другу.

Сокращение сильные, на фоне энергичного сопротивления. Пальцы охватывает на длину 3-4 сантиметра, хорошо ощутимый мышечный жимм.

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