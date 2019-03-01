Как остановить кровотечение и оказать первую помощь

Кровотечения бывают артериальные, венозные и капиллярные, прежде чем оказывать первую помощь нужно определить его тип.

Венозное кровотечение - это потеря крови вследствие повреждения вен. Кровь при венозном кровотечении вытекает из раны равномерно и непрерывно. Как правило, венозное кровотечение возникает вследствие глубоких ранений или порезов, пишет Всеукраинский союз парамедиков.

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Краткий алгоритм действий при венозном кровотечении:

Вызовите помощь Наденьте перчатки Прижмите рану рукой в перчатке Приготовьте перевязочный материал Наложите давящую повязку Контролируйте состояние пострадавшего до приезда скорой.

Артериальные кровотечения возникают во время серьезных травм. Артериальное кровотечение имеет определенные признаки, и первая помощь должна оказываться после их выявления: кровь выплескивается из раны фонтаном; струя, пульсирует в соответствии с ударами сердца; быстрое расширение лужи крови возле пострадавшего (по этому признаку определяют артериальное кровотечение в тех случаях, когда на пострадавшем не видно раны).



После того, как вы определили вид кровотечения - можно оказывать домедицинскую помощь

Алгоритм действий при артериальном кровотечении:

Вызовите помощь Наденьте перчатки Прижмите рану рукой в перчатке Наложите жгут на плечо/бедро максимально высоко Подготовьте перевязочный материал Наложите давящую повязку Контролируйте состояние пострадавшего до приезда скорой.

Капиллярное кровотечение не вызывает обильной потери биологической жидкости. Однако опасно тем, что может привести к заражению бактериями. Запомните или сохраните себе в телефон алгоритм действий при капиллярном кровотечении.

Наденьте перчатки Очистите/промойте рану Обработайте рану антисептиком Закройте рану марлевой салфеткой/ пластырем.

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