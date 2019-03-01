Как остановить кровотечение и оказать первую помощь

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Как остановить кровотечение
Как остановить кровотечение / pixabay.com

Кровотечения бывают артериальные, венозные и капиллярные, прежде чем оказывать первую помощь нужно определить его тип.

Венозное кровотечение - это потеря крови вследствие повреждения вен. Кровь при венозном кровотечении вытекает из раны равномерно и непрерывно. Как правило, венозное кровотечение возникает вследствие глубоких ранений или порезов, пишет Всеукраинский союз парамедиков.

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Краткий алгоритм действий при венозном кровотечении:

  1. Вызовите помощь
  2. Наденьте перчатки
  3. Прижмите рану рукой в перчатке
  4. Приготовьте перевязочный материал
  5. Наложите давящую повязку
  6. Контролируйте состояние пострадавшего до приезда скорой.

Артериальные кровотечения возникают во время серьезных травм. Артериальное кровотечение имеет определенные признаки, и первая помощь должна оказываться после их выявления: кровь выплескивается из раны фонтаном; струя, пульсирует в соответствии с ударами сердца; быстрое расширение лужи крови возле пострадавшего (по этому признаку определяют артериальное кровотечение в тех случаях, когда на пострадавшем не видно раны).

Як зупинити кровотечу
После того, как вы определили вид кровотечения - можно оказывать домедицинскую помощь

Алгоритм действий при артериальном кровотечении:

  1. Вызовите помощь
  2. Наденьте перчатки
  3. Прижмите рану рукой в перчатке
  4. Наложите жгут на плечо/бедро максимально высоко
  5. Подготовьте перевязочный материал
  6. Наложите давящую повязку
  7. Контролируйте состояние пострадавшего до приезда скорой.

Капиллярное кровотечение не вызывает обильной потери биологической жидкости. Однако опасно тем, что может привести к заражению бактериями. Запомните или сохраните себе в телефон алгоритм действий при капиллярном кровотечении.

  1. Наденьте перчатки
  2. Очистите/промойте рану
  3. Обработайте рану антисептиком
  4. Закройте рану марлевой салфеткой/ пластырем.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Лечение Медицина
Источник: Здоров'я 24
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