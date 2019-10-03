Как отдохнуть и успокоиться после тяжелого рабочего дня

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Отдых после тяжелого дня
Отдых после тяжелого дня / unsplash.com

Стресс, тяжелая сидячая работа, неправильное питание – все это делает нас "овощами" в конце рабочего дня. Поэтому важно знать, как быстро привести себя в порядок и не испортить отдых.

Мгновенно решить домашние проблемы, изменить отношение к работе, забыть о тяжелом дне – невозможно. Но можно обеспечить себе спокойный вечер, который поможет набраться сил, пишет wonderzine.

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Как отдохнуть после тяжелого рабочего дня?

1. Не погружайтесь с порога в соцсети, а снимите одежду и отправляйтесь в теплый душ. Вы расслабитесь и, возможно, сразу вернетесь к жизни.

2. Просто перестаньте думать о работе. Это не так просто, поэтому не стоит пытаться забить на проблемы: пообещайте себе, что займетесь их решением завтра утром. Большая вероятность того, что решать будет нечего.

3. Освойте дыхательные упражнения. По сути, это та же медитация: помогает снимать стресс и учит концентрироваться.

Не думайте про роботу, це допоможе розслабитись після важкого робочого дня
Не думайте о работе, это поможет расслабиться после тяжелого рабочего дня

4. Если не можете перестать себя накручивать, переключите внимание на другие дела – только не те, которые требуют серьезных решений. Например, давно доказано, что антистрессовое действие имеет творчество. Не обязательно заниматься музыкой или писать картины. Можно сесть за раскраску под любимый сериал или приготовить вкусный ужин – уже с первых минут станет легче.

5. Бывает, что ни готовить, ни нормально есть нет сил, но усталость – не повод еще больше истощать организм. Пусть на такой случай в холодильнике всегда будут полезные перекусы: сезонные овощи, обычные фрукты, орехи, хлебцы или хумус.

6. Не лечитесь от грусти и усталости алкоголем. В бокале вина нет ничего плохого, но если выпиваете, то делайте это когда ваше состояние бодрое. Куда лучшее решение для вечера трудного дня – спокойная йога или увлекательная книга.

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Теги: Здоровье Психология Новости Здоровье Стресс Здоровая жизнь
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