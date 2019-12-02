Как отказ от еды на 24 часа поможет вашему сердцу: исследование

Ученые провели еще одно исследование, которое свидетельствует о пользе временного удержания от пищи. На этот раз они исследовали, как 24-часовое голодание раз в месяц влияет на риски смертности.

Ученые, о которых пишет New Atlas, рассказали, как голодание влияет на работу сердца.

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Как проходил эксперимент

Для исследования они выбрали мормонов, в которых есть традиция – отказываться от пищи в первое воскресенье каждого месяца.

В наши дни не все мормоны придерживаются такого обычая, однако с 2000 людей, которых ученые отобрали для исследования, 389 регулярно постились.

Специалисты отслеживали состояние здоровья добровольцев.

Ученые предполагали, что голод положительно влияет на здоровье участников, однако результаты превзошли их ожидания.



Как однодневное голодание влияет на работу сердца

Результаты исследования

Среди людей, которые практиковали регулярный пост раз в месяц, смертность была на 45% ниже, чем у контрольной группы.

Параллельно ученые оценивали влияние временного 24-часового голодания на риск инфаркта миокарда и сердечной недостаточности. Разницы по первому показателю обнаружить не удалось, но по второму она была значительной.

Расчеты показывают, что голодание раз в месяц снизило риск сердечной недостаточности на 71% по сравнению с контрольной группой.



Польза от голодания имеет накопительный эффект

Авторы предполагают, что на протяжении многих лет небольшие преимущества голодания накапливаются, что в результате значительно сокращает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний.

И хотя результаты исследования вполне согласуются с предыдущими работами по теме голодания, скептики отмечают, что есть один существенный момент – мормоны ведут совсем иной образ жизни, чем среднестатистический житель. В частности, они не употребляют алкоголь и не курят.

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