Ангина или фарингит: как отличить, основные симптомы и лечение

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Как отличить ангину от фарингита - симптомы, лечение
Как отличить симптомы ангины от фарингита / pronews.gr

Практически каждому человеку знакома боль в горле как симптом респираторного заболевания, интенсивность которого зависит от тяжести и стадии болезни. Вызвать это состояние может или острый фарингит или ангина или их сочетание

Заместитель главного врача, отоларинголог МЕДИЦЕНТРА ""Доктор ЛОР/ ЗІР/ НЕРВ" Елена Матюхина в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 рассказала, чем отличается ангина от фарингита.

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Фарингит – воспаление слизистой глотки и является одним из проявлений острой респираторной инфекции (исключение составляют хронические фарингиты).

Сложнее ситуация может возникнуть с ангиной, или острым тонзиллитом: эта патология может быть как самостоятельной болезнью, так и проявлением инфекционного заболевания (например, скарлатины, дифтерии, инфекционного мононуклеоза и т.д.). Несмотря на это ангина всегда будет протекать с поражением небных миндалин.

Симтомы ангины и фарингита

Основные отличия этих двух заболеваний в симптомах.

Ангина начинается с боли в горле, усиливающаяся болезнь протекает с высокой температурой. Во время этого заболевания возникает нарушение общего состояния, особенно при появлении налетов на поверхности миндалин.

Симптоми ангіни та фарингіту
Симптоми ангины и фарингита

При остром фарингите миндалины интактные, то есть без признаков острого воспаления, есть покраснение задней стенки глотки, боль в горле может иметь различную интенсивность. Существуют другие признаки респираторной инфекции – насморк, кашель, заложенность носа, слезотечение и др. Человек также может чувствовать лихорадку, ломоту в теле.

 
Врач Елена Матюхина
“Эти заболевания имеют схожие симптомы, кроме того затрудняет диагностику наличие таких форм болезни, как катаральная ангина (протекает с высокой температурой, без налетов на небных миндалинах), ангина Симановского – Венсана (субфебрильная температура, одностороннее поражение, налет может быть мизерным), кандидамикоз небных миндалин (без температуры, обильные налеты) и тому подобное".

 

Поэтому без осмотра врача и четкого диагноза проводить терапию нельзя. Некорректная диагностика и лечение острого тонзиллита может привести к серьезным осложнениям, вплоть до смертельного исхода (при дифтерии).

 
Субфебрильная температура – что это?
Это период, во время которого повышается температура тела в течение длительного времени в пределах 37 °C–38°C.

Врач отмечает, что нет специфических признаков начала фарингита и ангины. Можно только обобщить симптомы:

  1. боль,
  2. дискомфорт в горле,
  3. повышение температуры тела,
  4. накануне могло быть переохлаждение или контакт с больным.

Как лечить ангину и фарингит

Терапию этих состояний можно разделить на симптоматическую (приносит облегчение, но не действует на причинный фактор) и патогенетическую (влияет на непосредственную причину заболевания).

Як лікувати ангіну та фарингіт
Как лечить ангину и фарингит

К симптоматическому можно отнести применение спреев, таблеток для рассасывания, леденцов с противовоспалительным, обезболивающим, антисептическим, противогрибковым действием. К местному применению, также можно отнести полоскание горла, физиопроцедуры (при нормальной температуре тела); употребление нестероидных противовоспалительных средств, антипиретиков, антигистаминных, гормональных препаратов, витаминотерапия, и тому подобное.

 
Врач Елена Матюхина
“Патогенетическая терапия включает в себя использование противовирусных препаратов (например, при острых фарингитах, тонзиллофарингит, на фоне ОРВИ, ЕБВ- и ЦМВ- инфекциях, др.), антибиотиков (при бактериальном тонзиллите, ангине на фоне инфекционного мононуклеоза и т.д.), противогрибковых средств ( при кандидозном тонзиллите, тонзиллофарингит) .

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение
Источник: Здоров'я 24
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