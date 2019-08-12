Как отличить боль в почках от боли в позвоночнике: советы врача
Различить для профессионального глаза очень просто: есть ряд клинических симптомов, которые знает каждый врач, но часто заболевание почек может сочетаться с заболеваниями позвоночника и тут без медицинского образования не разобраться.
Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 рассказал главный врач центра "Норимед", ортопед-травматолог Александр Гомон.
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|Симптом
|почки
|хребет
|Больв пояснице
|всегда
|всегда
|Обострение боли при кашле
|всегда
|всегда
|Повышенная температура тела
|не всегда
|не всегда
|Боль при смене положения
|не всегда
|не всегда
Как видно из таблицы – симптомы могут быть смешаны, поэтому врач может провести дополнительное обследование пальпацией мышц поясницы и постукиванием по поясничной области.
Обследование у врача может определить причины боли в спине
При пальпации лежа на животе, если виновником боли является позвоночник, будет ощущаться напряжение мышц и болезненность, возможно отдавать в ягодицу, бедро, голень или в живот. А с наклоном влево/вправо – болевые ощущения будут увеличиваться.
А при постукивании по поясничной области, можно определить, что беспокоят почки, потому что боль будет отдавать в живот.
Техника выполнения: кладем ладонь на больную, вероятно почку, а другой рукой слегка постукиваем по тыльной поверхности ладони.
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