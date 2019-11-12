Как отличить бронхит от пневмонии: симптомы и лечение

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Как отличить бронхит от пневмонии: признаки
Как отличить бронхит от пневмонии / healthmolt.com

Бронхит и пневмония – болезни, поражающие нижние дыхательные пути, однако при бронхите поражается слизистая оболочка бронхов, а при пневмонии – легочная ткань.

Врач-пульмонолог высшей категории Медицинского центра Medicover, действительный член европейского респираторного общества (ERS) Надежда Сидорик в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 рассказала, как отличить бронхит от пневмонии.

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Медик назвала основные симптомы бронхита:

• кашель преимущественно сухой или малопродуктивный;
• температура тела преимущественно держится на субфебрильных показателях (37,2°C и -37,8°C);
• незначительный дискомфорт за грудной клеткой;
• хрипы в груди сухого, свистящего характера, которые ощущаются над всей поверхностью легких;
• самочувствие нарушается незначительно, интоксикационные проявления не характерны.

Люди, які хворі на бронхіт, мають хрипи в грудях сухого, свистячого характеру

Люди, которые больны бронхитом, имеют хрипы в груди сухого, свистящего характера

При пневмонии температура тела достигает фебрильных показателей (38°C и выше).

 
Пневмония – симптомы
– кашель влажного характера с выделением мокроты, нередко гнойного характера с примесью крови;
– боль в грудной клетке;
– хрипы в груди имеют локальный характер, влажный;
– выражены признаки интоксикации: усталость, тошнота, резкая слабость;
– учащение дыхания (частоты дыхательных движений более 20 в минуту.).

Как отличить бронхит от пневмонии

Две болезни по-разному начинаются.

 
Врач Надежда Сидорик
“Бронхит, как правило, начинается постепенно, поскольку является проявлением острой вирусной инфекции. Течение, в основном, не тяжелое, не существенно влияет на общее состояние пациента и не сопровождается интоксикационными проявлениями. Пневмония чаще имеет острое начало, а течение – средней тяжести или тяжелое. Самочувствие больного значительно ухудшается и сопровождается выраженным интоксикационным".

Чтобы определить заболевание у пациента, врач назначает ряд обследований. Среди них:

1. общий анализ крови с лейкоцитарной формулой
2. бактериологический анализ мокроты
3. рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях (прямой и боковой);
4. спирографическое обследование;
5. бронхоскопия (при необходимости).

Лікар може призначити рентген органів грудної клітини

Врач может назначить рентген органов грудной клетки

Лечение бронхита и пневмонии

По словам медика, преимущественно лечение бронхита не требует антибиотиков и ограничивается назначением бронхолитических, муколитических и противовоспалительных препаратов, поскольку это заболевание вызывают вирусы (гриппа, парагриппа, респираторно-синцитиальные вирусы).

 
Врач Надежда Сидорик
“Лечение пневмонии предусматривает обязательный прием антибиотиков широкого спектра действия в сочетании с дезинтоксикационными средствами, жаропонижающими, муколитиками. Лечение пневмонии проводится в стационарных отделениях, только легкие формы разрешается лечить амбулаторно под наблюдением семейного врача” .

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