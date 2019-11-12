Как отличить бронхит от пневмонии: симптомы и лечение
Бронхит и пневмония – болезни, поражающие нижние дыхательные пути, однако при бронхите поражается слизистая оболочка бронхов, а при пневмонии – легочная ткань.
Врач-пульмонолог высшей категории Медицинского центра Medicover, действительный член европейского респираторного общества (ERS) Надежда Сидорик в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 рассказала, как отличить бронхит от пневмонии.
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Медик назвала основные симптомы бронхита:
• кашель преимущественно сухой или малопродуктивный;
• температура тела преимущественно держится на субфебрильных показателях (37,2°C и -37,8°C);
• незначительный дискомфорт за грудной клеткой;
• хрипы в груди сухого, свистящего характера, которые ощущаются над всей поверхностью легких;
• самочувствие нарушается незначительно, интоксикационные проявления не характерны.
Люди, которые больны бронхитом, имеют хрипы в груди сухого, свистящего характера
При пневмонии температура тела достигает фебрильных показателей (38°C и выше).
– боль в грудной клетке;
– хрипы в груди имеют локальный характер, влажный;
– выражены признаки интоксикации: усталость, тошнота, резкая слабость;
– учащение дыхания (частоты дыхательных движений более 20 в минуту.).
Как отличить бронхит от пневмонии
Две болезни по-разному начинаются.
Чтобы определить заболевание у пациента, врач назначает ряд обследований. Среди них:
1. общий анализ крови с лейкоцитарной формулой
2. бактериологический анализ мокроты
3. рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях (прямой и боковой);
4. спирографическое обследование;
5. бронхоскопия (при необходимости).
Врач может назначить рентген органов грудной клетки
Лечение бронхита и пневмонии
По словам медика, преимущественно лечение бронхита не требует антибиотиков и ограничивается назначением бронхолитических, муколитических и противовоспалительных препаратов, поскольку это заболевание вызывают вирусы (гриппа, парагриппа, респираторно-синцитиальные вирусы).
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