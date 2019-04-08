Как отличить грусть от депрессии

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Как определить депрессию
Как определить депрессию / pixabay.com

Изменение настроения – вполне нормальное явление. А вот депрессия – медицинский диагноз, который может диагностировать только врач.

Люди склонны называть депрессией любые перепады настроения, когда чувствуют плохое настроение, подавленность и уныние. Однако стоит понимать, что такое положение – часть нашей повседневной жизни, пишет lenta.ua.

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Их нельзя назвать болезнью, поскольку они проходят быстро и самостоятельно. А вот депрессия – серьезное заболевание, которое требует обязательного лечения и помощи специалиста.

В отличие от депрессии, хандре не под силу повлиять на каждый момент вашей жизни. Хандра проходит быстро и бесследно, а депрессия постоянна. Хандра может омрачать ваши будни, но не разрушит вашу жизнь.

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Если говорить с точки зрения медицины, то депрессия – такое состояние психики, при котором наблюдается нарушение не только эмоционального и ментального здоровья, но и физического.

Некоторые изменения в поведении человека также могут указывать на развитие болезни:

  1. Отказ от общения с близкими людьми;
  2. Нежелание участвовать в социальной жизни;
  3. Отказ от развлечений.

Депрессия отличается своим многообразием и степенью тяжести. Не следует забывать, что у каждого человека они проявляются по-разному. Все зависит от вида и характера депрессии. В любом случае – не стоит игнорировать симптомы или заниматься самолечением.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Психология Лечение Депрессия
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