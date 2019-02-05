Как отличить корь от краснухи: основные симптомы
Корь и краснуха – это острые инфекционные заболевания, проявляющиеся повышением температуры тела и пятнистой сыпью на коже.
Педиатр Юлия Самофал в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 назвала основные различия кори от краснухи.
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Симптомы и течение кори
Типичный ход кори включает острое начало, повышение температуры тела (нередко выше 39,0°C), появление насморка, кашля, раздражения глаз (покраснение, светобоязнь). То есть, начало заболевания по проявлениям очень похоже на обычную простуду.
Сыпь при кори яркая, обильная, пятна между собой соединяются. При этом наблюдается лихорадка в течение 7-10 дней. После исчезновения пятен, на их месте остается пигментация (потемнение кожи), которая через несколько недель самостоятельно исчезает.
Корь: симптомы
Корь опасна своими осложнениями: примерно у трети больных могут возникать бактериальные осложнения, пневмония, отит, энцефалит и другие.
Краснуха: основные симптомы
Среди осложнений краснухи может быть поражение суставов, нервной системы (энцефалит, невралгии). Опасна краснуха для беременных женщин. Тяжесть течения кори и краснухи зависит от возраста больного человека, наличия или отсутствия прививок против этих заболеваний, наличия сопутствующих хронических заболеваний.
Корь и краснуха: как отличить симптомы заболеваний
По словам врача, специфического лечения против вирусов кори и краснухи не существует. План лечения должен содержать препараты и меры для облегчения состояния (так называемое симптоматическое лечение).
Для профилактики осложнений кори ВОЗ и международные клинические руководства рекомендуют прием повышенных доз витамина А. Дозу определяет врач в зависимости от возраста ребенка.
Те дети и взрослые, которые не получили двух доз прививок, но имели контакт с корью, должны в течение 72 часов после контакта получить вторую дозу вакцины".
Людям, которым противопоказано введение противокоревых вакцины в течение первых 6 дней от момента контакта, вводится специфический иммуноглобулин. После контакта с краснухой специфическая иммунопрофилактика (вакцинация) не производится.
Появление любой сыпи на коже требует неотложной консультации врача.
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