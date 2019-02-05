Как отличить корь от краснухи: основные симптомы

Корь и краснуха – это острые инфекционные заболевания, проявляющиеся повышением температуры тела и пятнистой сыпью на коже.

Педиатр Юлия Самофал в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 назвала основные различия кори от краснухи.

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Симптомы и течение кори

Типичный ход кори включает острое начало, повышение температуры тела (нередко выше 39,0°C), появление насморка, кашля, раздражения глаз (покраснение, светобоязнь). То есть, начало заболевания по проявлениям очень похоже на обычную простуду.

Врач Юлия Самофал "Через 2-3 дня на внутренней поверхности щеки появляются беловатые мелкие пятна, которые похожи на россыпь манки, так называемые пятна Бельского Филатова-Коплика. Примерно на 3-5-й день заболевания поэтапно возникает сыпь на коже: 1-й день на лице, 2-й день на туловище, на 3-й день на руках и ногах ".

Сыпь при кори яркая, обильная, пятна между собой соединяются. При этом наблюдается лихорадка в течение 7-10 дней. После исчезновения пятен, на их месте остается пигментация (потемнение кожи), которая через несколько недель самостоятельно исчезает.



Корь: симптомы

Корь опасна своими осложнениями: примерно у трети больных могут возникать бактериальные осложнения, пневмония, отит, энцефалит и другие.

Краснуха: основные симптомы

Педиатр Юлия Самофал "Краснуха обычно тоже начинается остро, повышается температура тела (но преимущественно до 38,0°C) и почти сразу появляется одновременно по всему телу умеренная бледно-розовая пятнистая сыпь, которая не сливается между собой и исчезает через несколько дней бесследно. Одним из основных признаков краснухи является увеличение затылочных и заднешейных лимфоузлов".

Среди осложнений краснухи может быть поражение суставов, нервной системы (энцефалит, невралгии). Опасна краснуха для беременных женщин. Тяжесть течения кори и краснухи зависит от возраста больного человека, наличия или отсутствия прививок против этих заболеваний, наличия сопутствующих хронических заболеваний.



Корь и краснуха: как отличить симптомы заболеваний

По словам врача, специфического лечения против вирусов кори и краснухи не существует. План лечения должен содержать препараты и меры для облегчения состояния (так называемое симптоматическое лечение).

Для профилактики осложнений кори ВОЗ и международные клинические руководства рекомендуют прием повышенных доз витамина А. Дозу определяет врач в зависимости от возраста ребенка.

Юлия Самофал "Важной составляющей в борьбе с корью и краснухой является активная и пассивная иммунопрофилактика. Согласно приказу МЗ Украины, плановая вакцинация детей против кори и краснухи проводится двумя дозами вакцины в возрасте 1 и 6 лет (на данный момент в Украине доступна 3-компонентная вакцина против кори, краснухи и эпидемического паротита – УПК). Те дети и взрослые, которые не получили двух доз прививок, но имели контакт с корью, должны в течение 72 часов после контакта получить вторую дозу вакцины".

Людям, которым противопоказано введение противокоревых вакцины в течение первых 6 дней от момента контакта, вводится специфический иммуноглобулин. После контакта с краснухой специфическая иммунопрофилактика (вакцинация) не производится.

Появление любой сыпи на коже требует неотложной консультации врача.

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