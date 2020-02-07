Как не купить фальсифицированные лекарства и что делать, если это произошло

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждая десятая упаковка лекарств является некачественной или поддельной в странах с низким и средним уровнем доходов, к которым относится и Украина. Некоторые эксперты Минздрава Украины утверждают, что в нашей стране таких лекарств около 30%.

Здоровье 24 обратилось в медицинскому юристу, адвокату, управляющему партнеру юридической компании "Grishakov Law Company" Александру Гришакову, чтобы разобраться, как действовать, если вам продали фальсификат, и как не дать себя обмануть.

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Обыски и аресты подозреваемых в изготовлении фальсифицированных лекарств происходят регулярно в различных регионах страны. Фальсификация лекарственных средств является одной из глобальных проблем во всем Мире.



Настоящие лекарства должны иметь качественную маркировку / unsplash.com

Разнообразие причин, которые способствуют фальсификации медикаментов, требует проведения комплексных мер по выявлению и предотвращению их поступления на фармацевтический рынок.

В 2019 году в Украине усилили ответственность за фальсификацию лекарств. Сейчас, если такие действия повлекли смерть человека или иные тяжкие последствия, или совершенные в особо крупных размерах, наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества (до этого санкция за такие действия предусматривала лишение свободы на срок от 8 до 10 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества).

Медицинский юрист Александр Гришаков “Среди самых популярных фальшивок – препараты от боли в горле и ангины, жаропонижающие средства, препараты против гриппа, а также различные согревающие мази. Также популярны у производителей фальшивок – антибиотики, антигистаминные и седативные препараты. Основную часть подделок делают в ценовом сегменте до 200 гривен”.

Как распознать подделку?

Есть признаки, по которым можно распознать недобросовестного производителя лекарств – это нарушенная целостность упаковки; неровный шрифт, орфографические ошибки в инструкции.

Все это позволит покупателю выявить фальсификат прямо у окошка фармацевта.

Как не купить фальсификат?

Не покупайте лекарства вне аптеки у незнакомых людей, из рук, по объявлению. Если аптечный киоск по каким-либо причинам кажется вам подозрительным, лучше его обойти стороной.

Проверьте, чтобы упаковка была цельной, с четко указанным сроком годности препарата и номером серии, наличие инструкции. Номера партии на первичной и вторичной (внутренней) упаковке товара должны совпадать.

Если у вас возникли сомнения в качестве товара, спросите сертификат соответствия у провизора. В аптеке, работающей по закону, эта просьба не вызовет удивления. Если же вам отказывают, вероятнее всего, закупка лекарств была сделана у недобросовестных дистрибьюторов.

В сети есть Государственный реестр лекарственных средств Украины. Здесь по названию и номеру партии можно определить, не является ли покупка фальсификатом. Реестр обновляется ежедневно.

Прежде чем пить таблетку, посмотрите, не рассыпается ли она при слабом нажатии в порошок, нет ли в ней частиц другого цвета или фактуры. Растворимые таблетки должны через минуту превращаться в однородную суспензию.

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Что делать покупателю?

Если вы обнаружили, что купили фальшивку, помните: согласно ст. 8 закона "О защите прав потребителей", покупатель имеет право вернуть деньги или обменять фальшивый препарат на оригинал. Обращайтесь в контролирующие органы Гослекслужбы или в Украинский фармацевтический институт качества, где проведут экспертизу на этот препарат.



Таблетки должны быть однородной структуры / unsplash.com

Если вы купили или обнаружили средство, которое имеет признакам фальсификации, вы можете сделать следующее:

Сообщить сотруднику аптеки о подозрении на фальсификат. Они должны уведомить Государственную службу Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. С получением новой информации о фальсификате, эта служба обязана организовать проверку и выявить такие лекарства в аптеке. Сотрудник аптечного учреждения должен сравнить лекарственное средство и его упаковку с указанными в письме, отметив признаками, которые отличаются. Фармацевт обязан приостановить продажу этого препарата. Факт изъятия из оборота фиксируется составлением акта о выявлении фальсификата. После чего это лекарство с копией акта переносят в карантинную зону, то есть отдельно от всех лекарств и других товаров. Письменно заявить в территориальное подразделение Национальной полиции о том, что в аптеке были проданы фальсифицированные лекарства. В заявлении необходимо указать весь перечень документов, наименование и количество лекарственных средств, которые направляются как образец. Здесь следует отметить, что для правоохранительных органов важно не то, сколько упаковок поддельных лекарств осталось в аптечном учреждении, а важна сама информация о случае. В дальнейшем фальсификат может быть уничтожен только по решению суда. В связи с этим заявитель будет признан по уголовному делу потерпевшим и по решению суда ему будет возмещен причиненный ущерб.

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