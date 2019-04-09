Как отличить отравление от кишечной инфекции

Боль в животе, высокая температура, диарея, тошнота – одни из основных симптомов отравления и кишечной инфекции. Весной, а особенно летом, отличить эти две болезни очень сложно.

Врач-инфекционист Дарья Панева объяснила разницу между пищевым отравлением и кишечной инфекцией.

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Наиболее частые причины кишечных инфекций – бактерии и вирусы проникают в организм через рот. При этом вирусы чаще попадают с водой и грязными руками или другими посторонними предметами (игрушками, посудой, рукой соседа, и тому подобное), а бактерии – с водой и пищей.

В случае, когда были нарушены правила кулинарной обработки продуктов и/или хранения готовых блюд, в них могут накапливаться, кроме самих бактерий, еще и токсины. Токсины – это яд, поэтому такое заболевание действительно можно считать отравлением. Однако в таких случаях правильнее использовать термин "пищевая токсикоинфекция".

Прежде всего, не стоит забывать, что вырабатывают этот яд бактерии, которые тоже попадают в организм из "отравленной" пищи.



Симптомы кишечной инфекции

Пищевая токсикоинфекция (ПТИ) подлежит такому же эпидемиологическому контролю, как и любая другая кишечная инфекция. То есть, если, например, в детском саду регистрируются несколько случаев заболевания, то проводится расследование с целью установления и устранения источника инфекции.

Лечебные мероприятия что при кишечной инфекции, что при ПТИ очень похожи и в основном сводятся к тому, чтобы избежать обезвоживания.

Таким образом, и кишечная инфекция, вызванная вирусом (например, ротавирусная) или бактерией (например, сальмонеллез), и ПТИ – это все инфекции.

Что же такое отравление? Отравление возникает из-за попадания в организм ядов, например, отравление грибами или суррогатами алкоголя, парами ртути или угарным газом, в результате укуса ядовитого насекомого или змеи, и тому подобное.



Какие продукты чаще всего приводят к пищевому отравлению

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