Как отличить простатит от аденомы простаты

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Как отличить простатит от аденомы простаты
Как отличить простатит от аденомы простаты / athenahealth.com

Простата – один из главных мужских органов, от которого зависит полноценная сексуальная жизнь и возможность зачать детей.

Врач-уролог Станислав Сосновский назвал основные симптомы простатита и аденомы простаты.

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Простатит – что это?
Это воспаление предстательной железы. От этого заболевания страдает практически половина мужского населения, и часто болезнь обостряется с приходом холода. Простатит может протекать в острой и хронической форме.

Чем отличается аденома простаты от простатита

1. Простатит характерен для мужчин любого возраста и бывает даже в подростковом периоде.

Аденома же наблюдается у возрастной группы 40+.

2. Для простатита характерен болевой синдром, особенно, если это острая стадия.

У аденомы болевой синдром развивается замедленно, больше характерны проблемы с мочеиспусканием.

 
Аденома простаты – что это?

Это заболевание, которое сопровождается увеличением объема предстательной железы и может препятствовать нормальному мочеиспусканию. Аденома простаты также называется доброкачественной гиперплазией предстательной железы.

3. Простатит связан с воспалительным процессом, например, с половыми инфекциями, он протекает с ознобом.

Аденома не имеет признаков воспаления.

4. При простатите на УЗИ видно воспаление, при аденоме – увеличение предстательной железы в объеме.

Простатит чи аденома простати
Простатит или аденома простаты

Это два абсолютно разных заболевания, но, несмотря на это, они одинаково влияют на снижение потенции и дисфункцию мочеиспускания.

Как определяют простатит и аденому простаты

Для установления диагноза "простатит" используют пальпацию, УЗИ или ТРУЗИ (трансректальное ультразвуковое исследование), посев секрета простаты, микроскопию секрета простаты, анализ мочи, анализ крови.

Для аденомы простаты используют пальпацию, УЗИ или ТРУЗИ, компьютерную томографию, МРТ, сдачу анализа на ПСА (простатичний специфический антиген), урофлоуметрию, исследование мочевого пузыря.

Вообще, каждый мужчина после 45 лет должен ежегодно проверять себя на наличие аденомы простаты.

Что касается простатита, то не нужно применять обезболивающие и другие лекарства, лучше пройти лечение у специалиста.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Мужское здоровье Здоровая жизнь
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