Как отличить симптомы ОРВИ от аллергии

Кашель, насморк, боль в горле – эти симптомы очень схожи с ОРВИ, но это может быть и признаком аллергии. Весной особенно сложно различить их.

Аллерголог-иммунолог Ольга Жоголева отмечает, что есть несколько опорных точек, чтобы отличить аллергию от ОРВИ.

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1. Начало болезни

При ОРВИ всегда можно точно указать момент начала заболевания.

При аллергии заболевание чаще всего растягивается во времени. Точно указать момент начала заболевания можно только, если контакт с аллергеном не является постоянным. К примеру, если человек с аллергией на кошку пришел в дом, где живет животное. А после того, как контакт завершился и вы приняли противоаллергические препараты, симптомы аллергии проходят.

2. Другие симптомы, кроме насморка

При ОРВИ может подниматься температура.

При аллергии часто чешется нос, могут краснеть и чесаться глаза, может возникать слезотечение. Похожие симптомы могут возникать и при инфекциях, но зуд – симптом, который заставляет подозревать аллергию.



При аллергии могут чесаться глаза

3. Цвет выделений при насморке

Появление цвета чаще связано с густотой выделений, из-за чего слизь долго находится на одном месте, ее компоненты окисляются. Из-за этого слизь может приобретать желто-зелено-коричневых оттенков.

При ОРВИ выделения могут быть жидкими, густыми, прозрачными, цветными, в общем, любыми. Эксперты утверждают: если выделения цветные с утра, а весь день белые или прозрачные, то, более вероятно, что это вирус, а не бактерия.

При аллергии есть два варианта течения ринита: с насморком и с заложенностью. В первом случае выделение обильное, жидкое, прозрачное. Во втором случае выделение скудное, а основная проблема – заложенность носа из-за отека.

4. Продолжительность насморка

При ОРВИ человек выздоравливает за 7-14 дней.

При аллергии симптомы продолжаются, пока есть контакт с аллергеном.

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