Как отличить сотрясение мозга от обычного ушиба

От удара мозг может сместиться и столкнуться с твердой внутренней поверхностью черепа, причинив сотрясение мозга.

Обязательно ли после любого удара головой бежать в больницу? Нет, не обязательно, только если есть потеря сознания или совокупность симптомов сотрясения, рассказала врач-невролог Елена Гайворонская.

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При ушибе мягких тканей головная боль в большинстве случаев локальная, то есть возникает в месте удара. Обычно она не сопровождается другими симптомами (тошнотой, рвотой и др.). Потери сознания при ушибе мягких тканей головы не бывает.

Если же головная боль сопровождается другими симптомами, особенно заторможенностью, невозможностью вспомнить события перед потерей сознания – есть подозрение на сотрясение головного мозга или более серьезного повреждения.

Сотрясение мозга – симптомы Потеря сознания; амнезия (невозможность вспомнить события, предшествовавшие травме); головная боль; головокружение; нарушение координации; тошнота, рвота; нечеткость зрения; чувствительность к свету и звукам; утомляемость; трудности с концентрацией внимания и запоминанием; "затуманенность" в голове и замедление мышления; эмоциональные расстройства; нарушения сна.

Обязательно ли при сотрясении происходит потеря сознания?

Вопреки распространенному мнению, во многих случаях потеря сознания не происходит. Если после удара головой вы не теряли сознание, но возникла головная боль, головокружение, нечеткость зрения, тошнота – это сотрясение.

Обязательно ли для получения сотрясения мозга нужна травма головы?

Вы удивитесь, но не обязательно. Помимо прямой травмы головы сотрясение можно получить при резком ускорении или замедлении спинномозговой жидкости, окружающей головной мозг (например, за счет импульса при травме шеи, туловища).

Обязательно ли медработник должен осмотреть пациента с подозрением на сотрясение?

Согласно современным рекомендациям – обязательно, поскольку в домашних условиях вы не сможете оценить пациента по шкале ком Глазго, установить вероятность перелома костей черепа или выявить неврологический дефицит.

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